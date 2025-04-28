Дивіться онлайн розважально-гумористичне шоу VIP Тернопіль 2025 випуск 8 від 28.04.2025 на сайті Нового каналу та отримайте справжній заряд позитиву й актуального українського гумору! Не пропустіть!

Новий випуск улюбленого шоу VIP Тернопіль 2025 – це не просто добірка жартів, а дзеркало нашої реальності. Талановиті коміки Тетяна Песик, Віктор Гевко і Тарас Стадницький, як завжди, у чудовій формі! Вони приготували для вас справжній феєрверк абсурду, сатири та знайомі до болю побутові ситуації. Гострі жарти, неочікувані образи та щоденні парадокси вже чекають на вас у шоу VIP Тернопіль 2025!

Дізнайтеся просто зараз, чому краще не жартувати про вагітність із хлопцем? Куди пропадає голова ГУР Буданов і що він привозить із «відрядження»? Як виглядає український автопілот із характером? І чи можна відвести Трампа до ворожки та змусити американських курей нестися? Відповіді на всі ці запитання та гумор, який на 100% український, живий і свій, вже чекають на вас! Дивіться онлайн розважально-гумористичне шоу VIP Тернопіль 2025 випуск 8 від 28.04.2025 на сайті Нового каналу – і переконайтесь, що сміх рятує навіть у найнеочікуваніших ситуаціях!

VIP Тернопіль 2025

VIP Тернопіль 2025 7 випуск