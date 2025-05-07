Смотри лучшее развлекательное шоу Нового канала Вік на Вік 2025 7 выпуск от 07.05.2025, в котором Дмитрий Танкович и Даниил Повар примут участие в битве поколений. Приготовься к взрыву юмора, ведь игра обещает быть захватывающей!

Участников шоу Вік на Вік 2025, как всегда, ждет пять познавательных раундов, в течение которых они будут отвечать на вопросы о поколении соперника. К кому в гости приходил Капитошка? Как на сленге старшего поколения называются часы? Финальный раунд не оставит равнодушным никого, ведь Фима Константиновский воспользуется своей властью и заставит участников писать себе комплименты. Почему от этого задания будет зависеть финальный счет игры? И кто из участников получит лавры победителя? Смотри онлайн шоу Нового канала Вік на Вік 2025 выпуск 7 от 07.05.2025 и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Вік на Вік

Смотри онлайн Вік на Вік 2025

Смотри онлайн Вік на Вік 2025 6 выпуск