Дивись найкраще розважальне шоу Нового каналу Вік на Вік 2025 7 випуск від 07.05.2025, в якому Дмитро Танкович і Даніл Повар візьмуть участь у битві поколінь. Приготуйся до вибуху гумору, адже гра обіцяє бути захопливою!

На учасників шоу Вік на Вік 2025, як завжди, чекає п’ять пізнавальних раундів, протягом яких вони відповідатимуть на запитання про покоління суперника. До кого в гості приходив Капітошка? Як на слензі старшого покоління називається годинник? Фінальний раунд не залишить байдужим нікого, адже Фіма Константиновський скористається своєю владою й змусить учасників писати собі компліменти. Чому від цього завдання залежатиме фінальний рахунок гри? І хто з учасників здобуде лаври переможця? Дивись онлайн шоу Нового каналу Вік на Вік 2025 випуск 7 від 07.05.2025 і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Вік на Вік

Дивись онлайн Вік на Вік 2025

Дивись онлайн Вік на Вік 2025 6 випуск