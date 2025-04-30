Смотри лучшее развлекательное шоу Нового канала Вік на Вік 2025 выпуск 6 от 30.04.2025, в котором журналист и ведущий Алексей Суханов и певица SKYLLER будут отвечать на вопросы о поколении соперника. Они выросли на разных фильмах, музыке и играх, однако сегодня каждый из них покажет, кто самый сообразительный и ловкий?

Участникам шоу Вік на Вік 2025 придется разобраться в исполнителях песен из другого поколения, узнать музыкальный клип по описанию, правильно назвать актеров и певцов и овладеть гаджетом, которым точно пользуются сверстники соперника. Почему SKYLLER подвела мамина подсказка? Кто исполняет песню Гарно так и знает ли его Алексей Суханов? Почему судьба участника шоу Вік на Вік 2025 зависела от робота-пылесоса? И как SKYLLER справилась с весами с гирями? Смотри онлайн шоу Нового канала Вік на Вік 2025 выпуск 6 от 30.04.2025 и узнай ответы на эти вопросы.

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