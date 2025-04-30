30 квітня

Вік на Вік 2025. 6 випуск від 30.04.2025

Дивись найкраще розважальне шоу Нового каналу Вік на Вік 2025 випуск 6 від 30.04.2025, в якому журналіст і ведучий Олексій Суханов і співачка SKYLLER відповідатимуть на запитання про покоління суперника. Вони виросли на різних фільмах, музиці та іграх, проте сьогодні кожен з них доведе: хто найкмітливіший та найспритніший?

Учасникам шоу Вік на Вік 2025 доведеться розібратися у виконавцях пісень з іншого покоління, впізнати музичний кліп за описом, правильно назвати акторів і співаків і опанувати ґаджет, яким точно користуються однолітки суперника. Чому SKYLLER підвела мамина підказка? Хто виконує пісню Гарно так і чи знає його Олексій Суханов? Чому доля учасника шоу Вік на Вік 2025 залежала від робота-пилосмока? І як SKYLLER впоралась із вагами з гирями? Дивись онлайн шоу Нового каналу Вік на Вік 2025 випуск 6 від 30.04.2025 і дізнайся відповіді на ці запитання.

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Вік на Вік 2025. 6 випуск від 30.04.2025

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