20 травня

Що робити, якщо втратив сенс життя та відчуваєш апатію? Відповіді психолога

На жаль, в умовах війни далеко кожен українець може звернутися за фаховою психологічною допомогою. Кожен перебуває у стані стресу, кожного турбують певні запитання, але не завжди є з ким їх обговорити. Саме тому Новий канал створив діджитал-проєкт «Що робити, якщо…» з психологом. У соцмережах Нового каналу можна анонімно поставити запитання професійному психологу Наталі Єжовій та отримати експертну пораду.

Нічого не хочеться робити? Немає сил працювати чи навчатися в університеті? Як побороти апатію та кошмари? Відповіді на ці запитання знає психологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталя Єжова у першому випуску «Що робити, якщо..?»

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