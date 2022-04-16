Глава Николаевской ОГА Виталий Ким за время войны в Украине стал настоящей звездой соцсетей и даже получил неофициальный титул нового краша украинок. А фраза «Добрый день, мы из Украины!» завирусилась так же, как и знаменитые слова с острова Змеиный «Русский военный корабль, иди...».

Кто такой Виталий Ким? Рассказываем в ролике Нового канала! Здесь собрано все – биография, карьера, личная жизнь, астрологическая характеристика, тарологический прогноз на будущее одного из самых ярких политиков в Украине. Скорее включай видео!

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