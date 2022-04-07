Віталій Кім прокоментував свою раптову славу та популярність серед жінок

Мабуть, кожна українка та українець з легкістю можуть назвати три найбільші краші цієї війни – Володимир Зеленський, Олексій Арестович та Віталій Кім. Слава та популярність останнього – голови Миколаївської ОДА стала несподіванкою для багатьох, зокрема, і для самого Віталія Кіма.

І ось ледь не вперше за весь час повномасштабної війни росії проти України Віталій Кім прокоментував, як ставиться до раптової популярності серед українців та «звання» краш у соцмережах. Про це голова Миколаївської ОДА поговорив в інтерв’ю з Дмитром Гордном.

«Я завжди був відомий у своєму місті, тому… Я жартую, насправді, я ніяк не реагую. У мене немає часу оцінити, мені ставила це запитання і дружина. Кажу: «Та заспокойся, мені ніколи навіть там щось прочитати або проаналізувати», – сказав Віталій.

Дмитро Гордон підкреслив, що зараз багато жінок публічно і в соцмережах освідчуються Віталію Кіму в коханні. А тому журналіст поцікавився, чи не ревнує дружина голови Миколаївської ОДА.

«По-перше, я не читав і не бачив, щоб хтось мені зізнавався в коханні… Мені зізнається в коханні дружина. Ревнує чи ні-навряд чи. Про це говорили колись давно. Але зараз це не є основною темою для наших розмов», – сказав Кім.

Свою реакцію на те, що відбувається Віталій Кім називає здоровим пофігізмом. Мовляв, він завжди був і залишається спокійний та усміхнений.

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