Віталій Кім: біографія, кар'єра, особисте життя та астрологічний прогноз для політика

Хто такий Віталій Кім? Біографія, кар’єра, сім’я, особисте життя, діти, а також астрологічний прогноз для одного з найяскравіших політиків в Україні — в нашому матеріалі

Віталій Кім — біографія

Дата народження: 13 березня 1981

Місце народження: Миколаїв, Україна

Сімейний стан: одружений, виховує трьох дітей

Посада: Голова Миколаївської обласної державної адміністрації

Віталій Олександрович Кім – українець корейського походження. Він народився в сім’ї заслуженого тренера з баскетболу, гравця молодіжної збірної СРСР.

Середню освіту отримав в Миколаївській гімназії №2, вищу – в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «економіка підприємств». Вільно володіє англійською мовою, частково знає корейську та французьку.

Віталій Кім — кар’єра

1998 – починає займатися підприємницькою діяльністю. Обіймає посаду керівного партнера розважального комплексу Ushuaja, робить перші кроки в будівельному бізнесі;

– починає займатися підприємницькою діяльністю. Обіймає посаду керівного партнера розважального комплексу Ushuaja, робить перші кроки в будівельному бізнесі; 2003 – працює в компанії «Укрпромресурс», яка спеціалізувалася на аудиторській та оціночній діяльності в державному секторі;

– працює в компанії «Укрпромресурс», яка спеціалізувалася на аудиторській та оціночній діяльності в державному секторі; 2005-2011 – займається міжнародною інвестиційною діяльністю, обіймає керівні посади в різних підприємствах Миколаєва, що на цьому спеціалізувалися;

– займається міжнародною інвестиційною діяльністю, обіймає керівні посади в різних підприємствах Миколаєва, що на цьому спеціалізувалися; 2015-2016 – бере участь в організаційній роботі та керівництві аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України;

– бере участь в організаційній роботі та керівництві аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України; 2019 – працює у Миколаївському виборчому штабі політичної партії «Слуга народу» під час парламентських та президентських виборів;

– працює у Миколаївському виборчому штабі політичної партії «Слуга народу» під час парламентських та президентських виборів; 2020 – керує штабом у ході місцевих виборів; стає кандидатом в депутати до Миколаївської міської ради;

– керує штабом у ході місцевих виборів; стає кандидатом в депутати до Миколаївської міської ради; З 25 листопада 2020 – по сьогодні обіймає посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації та керівника Миколаївської обласної військової адміністрації.

Віталій Кім — особисте життя

Дружину Віталія Кіма звуть Юлія. Пара виховує трьох дітей: доньок Олександру та Євгенію і сина Руслана. На столі в кабінеті голови Миколаївської ОДА стоїть їхня сімейна фотографія.

Віталій Кім багато часу проводить із своєю родиною, вони часто подорожують. В його соціальних мережах можна знайти чимало фото з дружиною та дітьми.

Віталій Кім – дружина та діти: фото щасливої родини