Сейчас все только и говорят о коронавирусе. Кто-то этого боится. И это нормально. Кто-то паникует. И это не очень хорошо. А кто-то сохраняет спокойствие и следует инструкциям!

Ведущий Нового канала Сергей Притула рассказывает о правильном поведении во время карантина. Что делать, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих? Смотри в ролике прямо сейчас!

Детальнее про симптомы и профилактику коронавируса читай на страницах Нового канала.