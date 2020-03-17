Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Сохраняй спокойствие! Сергей Притула рассказывает, как вести себя во время карантина

Сергей Притула рассказывает, как вести себя во время карантина. Ведущий Нового канала Сергей Притула рассказывает о правильном поведении во время карантина. Что делать, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих? Смотри в ролике прямо сейчас!
Новый канал / Сохраняй спокойствие! Сергей Притула рассказывает, как вести себя во время карантина
17 марта

Сохраняй спокойствие! Сергей Притула рассказывает, как вести себя во время карантина

Сейчас все только и говорят о коронавирусе. Кто-то этого боится. И это нормально. Кто-то паникует. И это не очень хорошо. А кто-то сохраняет спокойствие и следует инструкциям!

Ведущий Нового канала Сергей Притула рассказывает о правильном поведении во время карантина. Что делать, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих? Смотри в ролике прямо сейчас!

Детальнее про симптомы и профилактику коронавируса читай на страницах Нового канала.

Сохраняй спокойствие! Сергей Притула рассказывает, как вести себя во время карантина
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности