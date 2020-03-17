Зараз усі тільки й говорять про коронавірус. Хтось цього боїться. І це нормально. Хтось панікує. І це не надто добре. А хтось зберігає спокій і дотримується інструкцій!

Ведучий Нового каналу Сергій Притула розповідає про правильну поведінку під час карантину. Що робити, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих? Дивися у ролику просто зараз!

Детальніше про симптоми та профілактику коронавірусу читай на сторінках Нового каналу.