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Video: Зберігай спокій! Сергій Притула розповідає, як поводитися під час карантину

Сергій Притула розповідає, як поводитися під час карантину. Ведучий Нового каналу розповідає про правильну поведінку під час карантину. Що робити, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих? Дивися у ролику просто зараз!
Новий канал / Зберігай спокій! Сергій Притула розповідає, як поводитися під час карантину
17 березня

Зберігай спокій! Сергій Притула розповідає, як поводитися під час карантину

Зараз усі тільки й говорять про коронавірус. Хтось цього боїться. І це нормально. Хтось панікує. І це не надто добре. А хтось зберігає спокій і дотримується інструкцій!

Ведучий Нового каналу Сергій Притула розповідає про правильну поведінку під час карантину. Що робити, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих? Дивися у ролику просто зараз!

Детальніше про симптоми та профілактику коронавірусу читай на сторінках Нового каналу.

Зберігай спокій! Сергій Притула розповідає, як поводитися під час карантину
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