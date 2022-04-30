30 апреля

Полное досье на Алексея Арестовича: биография, роли в кино, карьера политика и личная жизнь

За время войны советник главы Офиса Президента Алексей Арестович стал настоящим секс-символом украинских женщин и «главным психотерапевтом страны». Его голосом даже озвучили сигнал отбоя воздушной тревоги в одном из мобильных приложений.

Полное досье на Виталия Кима: биография, карьера, личная жизнь, прогноз на будущее от астролога и таролога

Кто такой Алексей Арестович? Рассказываем в ролике Нового канала! Здесь собрано все – биография, роли в кино, карьера, личная жизнь, астрологическая характеристика, тарологический прогноз на будущее одного из самых ярких политиков в Украине. Скорее включай видео!

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