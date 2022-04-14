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Чорнобаївка 15: Арестович показав відео удару по російським окупантам

Чорнобаївка 15 разів: де знаходиться бермудський трикутник для окупантів і що зараз там відбувається

Українська армія продовжує знищувати ворога

Якщо сказати Чорнобаївка, то кожен українець усміхнеться і назве нове порядкове число. І ось сьогодні, 14 квітня, Збройні Сили України успішно вдарили по позиціям російських окупантів в 15-й раз. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму Facebook.

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«Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены. Плюс – флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Гештальт закрыт. Где «Москва»? «Она утонула», – написав Арестович.

Також радник глави Офісу президента опублікував відео 15-го знищення у Чорнобаївці. Обережно: у відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, військовий аеродром у Чорнобаївці (Херсонська область) російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Саме тому він постійно стає мішенню для ЗСУ.

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