26 января

На кону – 400 тысяч гривен! Смотри премьеру нового квиз-шоу «Поле» с 7 марта!

Премьера шоу «Поле» с Фимой Константиновским – 7 марта в 20:00 на Новом канале!

«Поле», или The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. По правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов.

Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме.

Победитель поединка забирает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, занявший все поля, выигрывает большой денежный приз. В украинской версии шоу участниками станут спасавшиеся от войны украинцы, которые сейчас по большей части живут или проходят реабилитацию в Нидерландах.

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