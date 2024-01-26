26.01.2024

На кону – 400 тисяч гривень! Дивись прем’єру нового квіз-шоу «Поле» з 7 березня!

Прем'єра шоу «Поле» з Фімою Константиновським – 7 березня о 20:00 на Новому каналі!

«Поле», або ж The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, у The Floor беруть участь 100 гравців. Вони змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів.

Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми.

Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз. В українській версії шоу учасниками стануть українці, які рятувалися від війни, і зараз в більшості живуть чи проходять реабілітацію у Нідерландах.

