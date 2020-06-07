Канапешки с песто VS Тарталетки с тортом: Чем накормили шефы Дашу Коломиец. Хлебное зрелище

В четвёртом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище» шефы Антон Васильев и Илья Сёмин по правилам будут готовить из одинаковых ингредиентов, и в этот раз им достались продукты со второго дня свадьбы. Всё то, что гости не доели, а выбросить – рука не поднялась: колбаска, огурцы, немного маслин, шампанское, кусочек торта и… парочка ползунков с конкурса. Повара должны были из полученных продуктов приготовить блюда, которые поразят воображение и вкусовые рецепторы звёздного эксперта – ведущей и диджея Даши Коломиец.

Кто из поваров потерял драгоценное время, отведенное на готовку, пока танцевал под баян? За что Илье Сёмину теперь стыдно перед фронтменом Бумбокса? Кому пришлось прямо во время кулинарного процесса проходить опрос? И чье блюдо Даша Коломиец в итоге назвала лучшим – тарталетки Ильи или канапешки Антона? Смотрите в новом выпуске «Хлебного зрелища»!

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О проекте:

17 мая на YouTube Нового канала стартовало фановое кулинарное диджитал-шоу Хлебное зрелище, в котором двое шефов топовых столичных заведений готовят необычные блюда из обычных продуктов, и во время этого на них «сыпятся» разные усложнения! Например, в 1 выпуске одному из поваров пришлось готовить в боксерских перчатках, а продукты второго всё время менялись.

В конце каждого выпуска блюда шефов пробует звездный эксперт, и тот повар, чье блюдо окажется лучшим, получит 100 долларов на бонусный счет. В финале участник, который насобирает большую сумму, заберет все деньги – и свои, со счета конкурента, и отправится в гастротур в Нью-Йорк. Есть за что побороться!