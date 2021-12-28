Новый год в Карпатах: топ локаций от известных тревел-блоггеров

Макс Узол и Оля Манько знают, как круто провести зимние праздничные выходные на западной Украине

Катание на склонах и дегустация глинтвейна – так большинство видит зимний отдых в Карпатах. Почему бы не разбавить его интересными локациями? Лучшие места, откуда привезете кучу фотографий и сувениров, знают тревел-блоггеры и ведущие реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько.

Верховина

Верховина – это сердце Карпат и столица гуцульщины. Там аутентично и интригующе. Там практически нет больших гостиниц, но можно поселиться дома у местных и получить невероятный заряд колорита. Там почти в каждом двадцатом доме – интересный музей.

– Не все любят музеи, но мы собрали пятерку топовых на Верховине, которые, по нашему мнению, стоит посетить! – уверяет Макс. – Музей Гуцульщины – классическая вещь. Музей «Дідова Аптека» расскажет секреты долголетия гуцулов. Еще там дают продегустировать и продают карпатский чай и разные настойки. В музее Гуцульской магии расскажут секреты о местных целителях и мольфарах. Музей гуцульских музыкальных инструментов – первый частный в этом крае. Его открыл музыкант-виртуоз Роман Кумлик, а сейчас всем заправляет его дочь. В музее более тысячи экспонатов и более 350 музыкальных инструментов. Тур завершите в музее «Штопора», поскольку там есть дегустационный зал молодых вин.

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Полюбоваться красотой природы на Верховине блоггеры советуют в особом месте.

– Идите на смотровую башню – это домик на дереве, откуда открывается невероятно красивый панорамный вид на Карпаты, – говорит Оля. – Рядом с башней есть качели. Можно сделать красивые фото для соцсетей!

Полный выпуск блога из Верховины смотрите по ссылке

Яремче

Этот край на западе Украины более популярный и попсовый, но не менее интересный и красивый.

– Если у вас ограничено время, то в парке-музее «Карпаты в миниатюре» можно за 15 минут посмотреть на Яремче и его окрестности, – говорит Узол. – Здесь есть все основные достопримечательности края: мост над водопадом Пробой, реалистичные виадуки из Ворохты, тоннели, железнодорожная станция Татаров. Территория небольшая, но я «залип» надолго. Модели очень реалистичны. Идеально воспроизведены все элементы декора, все деревяшечки, кресты на храмах. В мини-дворах, возле мини-домов, есть мини-тележки, бочки, насыпанная кукуруза. Также этот парк-музей называют своеобразной туристической картой: приходишь, выбираешь объекты, которые понравились, потом едешь и смотришь их в натуральную величину.

Также блоггеры советуют посетить Яремчанский зверинец, самостоятельно поймать и приготовить карпатскую форель (кулинарное развлечение предлагают в усадьбах в Яремче), и, конечно, позаниматься зимними видами спорта в Ворохте или Буковеле.

Больше снежных развлечений и полезных советов – в выпуске блога Макса Узола и Оли Манько