Куда поехать в выходные

Тревел-блогер Макс Узол поделился подборкой не всем известных, но очень интересных городов Украины

«Куда бы поехать на выходные?», – вопрос, который часто возникает у каждого. Выбирая маршрут, мыслим стандартно: Львов, Ивано-Франковск, Киев. А как насчет того, чтобы открыть новый город для себя? Тревел-блоггер и ведущий реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол поделился подборкой трех очень интересных городов Украины. Возможно, слышали о них все, но бывали точно единицы.

Новоград-Волынский

– Очень симпатичный райцентр в Житомирской области с красивой природой. Три года назад мы отправились туда с друзьями на день, – вспоминает Узол. – Во-первых, там стоит огромный каменный железнодорожный виадук. Это была наша основная цель. Под виадуком протекает извилистая полноводная река Случь. Уникальность ее в том, что она с порогами, и выглядит довольно атмосферно. Случь с порогами можно рассмотреть с горы, на которой стоят остатки крепости Звягель. Это прямо в городе. Вообще, классно пройтись у реки по травке с ромашками, сходить на местную барахолку. Цены там копеечные: мы за 100 гривен купили раритетный фотоаппарат, которому 150 лет.

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Переяслав-Хмельницкий

– Если до сих пор не были там, стоит это исправить, – говорит блогер. – Во-первых, в Переяславе огромный музей народной архитектуры и быта Приднепровья под открытым небом. Там старые украинские хатки, ветряки, качели, каменные бабы. Особенно нас поразила церковь, в которой находится музей космонавтики. Представьте! Вместо икон там луноход, скафандр, а с купола свисает маятник Фуко. И все это в одном огромном музее-заповеднике. Весной в Переяславе проводили фестиваль воздушных шаров, и было бы классно попасть на него. Неизвестно только, состоится ли он в этом году из-за карантина. Но там полно красивых храмов и музеев, где стоит побывать. Например, музей масона Сковороды – крутой мужик был (смеется).

3. Каменец-Подольский

– А это изюминка в списке must-see, – убеждает тревел-блогер. – Достаточно загуглить название города, и уже захочется туда. Во-первых, грандиозная Каменец-Подольская крепость. Потом – Турецкий бастион, старейшая в Украине Ратуша, армянский колодец, дом с драконом, множество храмов, архитектурных и исторических объектов. Чтобы вы понимали, Каменец – третий в Украине по количеству сохранившихся достопримечательностей. После Киева и Львова. Самая главная цель для меня там – попасть на день города и увидеть, как над крепостью взлетают десятки воздушных шаров. Да, там проводят фестиваль воздушных шаров. Пожалуй, самый массовый в Украине. Приезжайте и вы!