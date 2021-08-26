ТОП-6 магических локаций Хмельницкой области

Тревел-супруги Макс Узол и Оля Манько поделились туристическим маршрутом, который восхитит

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько продолжают делиться маршрутами внутреннего туризма. Следующей областью, которую они советуют посетить в Украине, стала Хмельницкая. Сохраняйте топ-6 локаций, которые вас поразят магичностью и масштабностью.

Дворец Орловских (с. Малиевцы)

– Это один из самых сохранившихся дворцов в Украине, – рассказывает Макс. – Построен в 1788 году. Сохранился благодаря тому, что здесь длительное время действовал детский противотуберкулезный санаторий. Внутрь дворца можно войти бесплатно. Там – красота: лепнина, колонны, огромные картины. Можно записаться на экскурсию и послушать истории. Прогуляться разрешают только на первом этаже, потому что на втором – до сих пор склад кроватей и других вещей, которые остались после санатория.

Малиевский водопад

– 18-метровый искусственный водопад – изюминка парка у дворца, – говорит Оля. – Он сказочный! Такое впечатление, что это декорация к фильму «Хоббит». В скале, по которой течет водопад, есть два грота. В первом – икона и нарисованный крест, а во второй такой пещере – полноценная часовня.

Бакота

– Советуем ехать сюда через Каменец-Подольский. Первая обзорная точка у селе Колодиевка, – делится блогер. – Бакота – одновременно магическое и трагическое место. Магическое – потому что очень много украинцев приезжают сюда, как на место силы. А трагическое – потому что под толщей воды когда-то было село Бакота, которое затопили, чтобы построить ГЭС. Сейчас это невероятное место для отдыха на Днестре. Красивейшая смотровая площадка находится над скальным монастырем.

Бакотский скальный монастырь

– До самого древнего скального монастыря Подолья мы добрались на катере. Потом 15 минут шли по узкой тропинке мимо старых пещер и холодного источника, – рассказывает Оля. – Сейчас это место паломничества: люди приходят и оставляют свои платки, образа. Ну, или просто гуляют, как мы.

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Водопад Бурбун (с. Лисец)

– Это просто какое-то райское место, – делится впечатлениями Макс. – Этакая скрытая лагуна в Хмельнцкой области. Водопад льется из пышной зелени. Картинка действительно как из фантастического фильма. Вода здесь и в жару, и в холод держит стабильную температуру – 15-17 градусов. Местных это не останавливает, они купаются. Возможно, и вы рискнете?

Дворцово-парковый ансамбль «Самчики»

– Дворец построили в XVIII в. Он пережил умышленные разрушения и пожары. Внутри в разные времена был пионерский лагерь, библиотека и агрохимлаборатория, – говорит Оля. – После пережитого здание очень даже неплохо выглядит. Вход стоит 50 грн. без экскурсии и 100 грн. – с ней. Масштабы там впечатляют! Антиквариат, лепнина, картины… Очень атмосферно! Погулять и сфотографироваться на территории можно бесплатно.

Полный выпуск блога Оли Манько и Макса Узола из Хмельницкой области смотрите на их YouTube-канале по ссылке!