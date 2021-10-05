ТОП-5 туристических локаций Киева

Известные тревел-блогеры и ведущие «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько составили идеальный маршрут по столице на выходные

Золотая осень в разгаре, поэтому сидеть дома – точно не вариант. Сохраняйте замечательный маршрут по столице от тревел-супругов, ведущих реалити Нового канала «У кого больше?» Макса Узола и Оли Манько. Интересно будет и киевлянам, и туристам!

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Воздвиженка

– Это один из самых красивых районов Киева, – рассказывает Оля. – По задумке, это должен был быть элитный жилой район – сказочный городок в историческом центре Киева. Но во время кризиса 2008 года застройщик начал экономить на стройматериалах и халтурить. В результате вместе с красивыми фасадами жители получили старые коммуникации и стены, которые за два года посыпались. Несколько лет Воздвиженка пустовала и превратилась в район-призрак. Сейчас это место ожило и стало одним из самых любимых для киевлян и туристов. Там есть много шоурумов, кафе, ресторанчиков, делают свадебные фотосессии, снимают фильмы, клипы. А еще мало кто знает, что на Воздвиженке есть своя ратуша с классной смотровой площадкой. Рекомендую!

Самый старый жилой дом Киева

– Его нелегко найти, просто так с улицы не заметите, – объясняет Макс. – Нужно войти в арку жилых домов в центре Подола (Контрактовая площадь, 7), и наткнетесь на маленький частный деревянный домик, построенный в 1760 году. Интересно, что там до сих пор живут люди. Это седьмое поколение владельцев Нечаевых. Рядом с домом растет тополь. И у него тоже своя мощная история, ведь посадили дерево 9 мая 1945 года, в День Победы.

Замковая гора

– В Киеве проблем со смотровыми площадками нет вообще, но мы поделимся не суперизвестной, но очень таинственной и даже мистической локацией, – говорит блогер. – Вход на Замковую гору с Андреевского спуска. Главный ориентир – памятник Николаю Гоголю, за ним есть лестница. По ней подниметесь на Замковую гору, откуда открывается великолепный вид на Воздвиженку, Подол, Днепр, мосты и дальние жилые районы Киева. Особенно романтично там закате. Что касается истории локации, то есть версия, что это та самая Хоривица, где жил брат Кия. В XV веке на этой вершине был огромный деревянный замок. Еще эту гору называют Лысой, якобы сюда приходят ведьмы и устраивают шабаши, слетается нечистая сила. Не знаю, верить ли этому, но атмосфера мистическая.

Пейзажная аллея

– Это арт-пространство под открытым небом для интересных прогулок и ярких фото, – рассказывает Ольга. – В выходные на Пейзажке – аншлаг. Советуем приходить в будние дни. Но приходить 100%! У нас даже есть особый маршрут с Пейзажной аллеи. На этом пути Киев открывается по-новому. Выйдите на Андреевский спуск, а потом на Аллею художников. Пройдите в парк «Владимирская горка», а из него – на знаменитый стеклянный мост и до Арки Дружбы народов.

Николаевский костел

– Костел известен также как Национальный дом органной и камерной музыки, – рассказывает Макс. – Это любимое место свадебных фотосессий и фото в Instagram «а-ля Франсе». Готическому храму – более ста лет. Построил эту красоту известный киевский архитектор Владислав Городецкий.

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько из Киева смотрите по ссылке!