ТОП-5 интересных локаций Полтавы от известных тревел-блогеров

Ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько рассказали, чем вас удивит этот город

Бабье лето уже на пороге, а значит, сможем еще немного попутешествовать. Почему бы не посетить новый город в Украине? Предлагаем отправиться в Полтаву! Чтобы поездка стала действительно интересной, воспользуйтесь маршрутом от тревел-пары и ведущих проекта «У кого больше?» (Новый канал) Макса Узола и Оли Манько.

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Авиамузей (ул. Александра Засядько, 1)

– Этот музей – уникальный. Представлена тяжелая бомбардировочная авиация, которой в Украине больше нигде нет, – рассказывает Макс. – Он находится на территории военной части. Можно попасть и по предварительной записи, и просто так. Самолеты, которые там выставлены, должны были распилить на металл, но их спасли военные летчики. Экспонаты стоят под открытым небом в историческом парке. Бронетехника, истребители, вертолеты, артиллерия, памятники выдающимся летчикам… Территория огромная и ухоженная, поэтому там кайфово просто погулять. Также есть музей с 13-ю комнатами с экспонатами различных исторических периодов и тематик. И, самое интересное, стоянка более чем с 20-ю единицами самой мощной в мире авиатехники.

Улиточную ферма «Лісовий равлик» (с. Терентиевка, ул. Злагоды, 7)

– Экскурсии на ферме проводят каждый час. Стоимость – 200 грн с человека с дегустацией и 120 грн – без, – говорит Оля. – На ферме выращивают два вида улиток. Одновременно там их около 600 тысяч. Очень поразило помещение, где проходит репродукция. Там улитки спариваются (в течение четырех часов) и откладывают икру (на это уходит двое суток). А еще интересно, что у улиток нет пола. Они оплодотворяют друг друга. Экскурсия действительно интересная. Показали весь процесс появления улитки – от икры до взрослого животного. Улиточная икра очень дорогая. Килограмм деликатеса за границей стоит 70 тысяч гривен. На ферме можно попробовать бутерброд с чайной ложкой икры за 40 грн.

Самые красивые здания Полтавы

– Конечно, прогуляйтесь по городу! Там есть несколько действительно красивых и интересных зданий, – отмечает Узол. – Первое – аграрный колледж с лепниной, колоннами, ярким цветом фасада. Получаются очень красивые фото. Второй красивенный дом – бывший дворянский банк. Сейчас там находится СБУ. Еще стоит увидеть замок Ричарда, дом окулиста Хайма Ароновича Глейзера (сюда переселился Луганский университет им. Шевченко). Также очень красивое и яркое здание краеведческого музея. Внутрь тоже зайдите, там довольно интересно.

Центр Полтавы

– Центральная улица города, улица Соборности, очень зеленая и светлая, – говорит блогер. – Она похожа на Дерибасовскую в Одессе или Кобылянской в Черновцах. Там сосредоточены все локации для туристов. Я поделюсь с вами двумя интересными фактами об улице, которые даже не все местные знают. Первый: вдоль Соборности высадили липовую аллею. С одной стороны – от ранних сортов до более поздних, а с другой – наоборот. Все для того, чтобы там как можно дольше держался запах цветения. Второй факт: брусчатка улицы сделана из могильных плит. Вот такой мистический момент.

Смотровая площадка на колокольне Свято-Успенского собора

– Конечно, по традиции, не можем оставить вас без панорамного вида на город. В Полтаве для этого нужно подняться на смотровую площадку колокольни Свято-Успенского собора. Локацию запустили в тестовом режиме только в этом году, поэтому попасть не так легко. Пускают группами и по предварительной записи. Но оно того стоит!

Полный выпуск блога Оли Манько и Макса Узола из Полтавы смотрите на их YouTube-канале по ссылке!