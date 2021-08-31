ТОП-5 непопсовых локаций Винницы

Маршрут для ярких выходных подобрали известные тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько

Львов, Киев, Одесса… Эти направления никогда не утратят своей актуальности. Но предлагаем немного расширить тревел-арсенал и запланировать небанальную поездку на выходные во время бабьего лета. Интересные и непопсовые локации в Виннице подобрали тревел-супруги и ведущие реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько.

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Центр Винницы

– Топовые локации центральной части города легко обойти пешком, – рассказывает Макс. – Главная улица города – Соборная. Здесь сохранилась старая архитектура, бывший отель «Савой», где заседало правительство УНР. Стоит заскочить на площадь «Ливерпуль», где тусуется молодежь. А ближе к реке открывается старый еврейский райончик Иерусалимка. Здесь можно увидеть странные частные домики с причудливыми пристройками. Европейская площадь – центральная в городе. Там есть парк, множество кафе и ресторанов, выступают уличные музыканты. Очень уютно!

Башня Артинова

– Это так называемый пуп Винницы. Находится на Европейской площади, – делится Узол. – Башня очень похожа на ратушу, но на самом деле – водонапорная. На верхушке – каланча, где когда-то сидели пожарные и наблюдали, не горит ли ничего в городе. Какой-то период башня была общежитием водоканала. Сейчас внутри – музей афганцев. Вход для взрослого стоит 10 грн. А еще таким образом можно посмотреть на Винницу с высоты. Интересно то, что три раза в день с башни раздается самая популярная рождественская мелодия «Щедрик», поскольку ее автор Николай Леонтович – из Винницкой области.

Автомотовелофототелерадиомузей (ул. Соборная, 1)

– Это просто какая-то находка, а не локация! Сколько там всего интересного: машины, моцики, телевизоры, музыкальные инструменты, проигрыватели, камеры, швейные и пишущие машинки. И все это – раритетный хлам, – говорит блогер. – Самое прикольное, что в музее можно все трогать, играть, садиться внутрь некоторых авто. Вход стоит всего 30 грн, а посетить стоит 100%!

Подземелье капуцинов

– Это винницкие катакомбы, которые находятся в центре города. Основной ориентир – костел Святой Девы Марии Ангельской. Он находится на территории монастыря, в котором и сейчас живут капуцины (католический монашеский орден, основная задача – помогать беднякам), – говорит Макс. – В общем экскурсия длится два часа, потому что катакомбы – это только ее часть. Сначала гид рассказывает о самом монастыре, капуцинах и костеле. А потом вы уже спускаетесь в подземелье на глубину четыре метра. Катакомбы хорошо реставрировали, поэтому гулять комфортно.

Ретро-кофейня «Пан Заваркин и Сын»

– Когда заходишь в заведение, глаза разбегаются, столько там всего интересного. Впечатление, будто попал в квартиру некоего коллекционера, – делится Оля. – Поразил часы 1790 года. Экскурсию можно заказать у официантов. Стоимость: 100 грн. с человека, если вас менее пяти человек, и 60 грн., если пять и более. Они расскажут об истории заведения и собранных там редких вещах.

Бонус-локации – фонтаны и смотровая площадка

– Не забудьте о визитной карточке Винницы – шоу фонтанов, – отмечают тревел-супруги. – Локация затерта до дыр, но не зря. Мы были недавно на похожем перформансе в Батуми, так вот в Виннице он в разы технологичнее. А еще мы никогда не оставляем вас без смотровых площадок. В Виннице советуем подняться на колокольню Спасо-Преобреженского собора. Ощущения там – магические!

Полный выпуск блога Оли Манько и Макса Узола из Винницы смотрите на их YouTube-канале по ссылке!