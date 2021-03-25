Топ-5 локаций Черновцов от ведущих Нового канала

Подборку секретных и ярких мест города Макс Узол и Оля Манько показали в новом выпуске своего тревел-блога

Календарная весна в разгаре, а значит, время планировать путешествия! Карантинные ограничения в городах меняются каждый день, поэтому не угадаешь, куда ехать. Предлагаем вооружиться маршрутами в разные уголки. Сейчас это Буковина. Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько показали топовые туристические локации Черновцов.

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Природоведческий музей Черновицкого Национального университета

– Обычно в своем блоге мы не показываем музеи, ведь они скучные, – говорит Макс. – Но в Черновицком есть особый экспонат – кости настоящего синего кита. К тому же, не просто кости, а весь позвоночник в реальном размере. Когда кита поймали, то он имел длину 27 метров и вес 100 тонн. И был такой огромный, что для того, чтобы поместить в музей, его укоротили на три метра. Кроме кита там можно увидеть еще около трех тысяч экземпляров чучел животных со всего мира: крокодилы, медведи, акулы, пингвины. Некоторые из них сохранились еще со времен Австро-Венгрии и Румынии. Все – для учебы, ведь здесь проводят лекции для студентов. Вход в музей – 100 грн с двух человек, уже с учетом экскурсии.

Кафе-музей

– На улице Кобылянской находится Grand Cafe, где и кофе вкусного можно выпить, и развлечься, и что-то новое узнать, – говорит Оля. – На входе в кафе-музей вы увидите кассу золотого цвета. Она 1901 года производства до сих пор рабочая. Туристы оставляют там копейки на счастье, ну, или чтобы вернуться. Открыли заведение в 2013-м, накупили кучу антиквариата, поэтому есть ощущение, словно ему уже 100 лет. Неудивительно, ведь это кафе – ретроспектива первой кофейни Черновцов. Кофе там подают тоже в антиквариате. Точнее, в венской королевской кофеварке 1867 года.

Костел Воздвижения

– Следующая локация – римско-католический костел Воздвижения Честного Креста. Это одно из первых каменных зданий города, – говорит ведущая. – Его строительство начали еще в 1787 году, и длилось оно целых 27 лет. Из-за погрешностей проекта башня наверху здания дважды падала в процессе возведения. А на боковой стене костела есть прикольные солнечные часы. Это также достопримечательность, ведь они считаются самыми старыми на западе Украины.

Площадь филармонии («Музыкальная» площадь)

– Раньше эту площадь называли «мучной», ведь здесь был рынок, где продавали муку. Сейчас называют «музыкальной», потому что здесь находится Черновицкая филармония, – рассказывает ведущий. – В ней когда-то работали София Ротару, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич. В центре площади установили музыкальный фонтан, а рядом – интерактивный музыкальный памятник венгерско-немецкому композитору Ференцу Листу. Это такое пианино в вертикальном положении, на котором можно поиграть. На музыкальном инструменте находится маленькая скульптура композитора. Жаль, что памятник не работал, когда мы снимали блог. Но локация классная и как фотозона. Еще на площади есть интересное здание. Сейчас это общежитие для студентов-медиков, а когда-то был отель Bristol, где принимали клиентов самые дорогие проститутки Черновцов.

Дом-корабль

– Иногда дома называют так для пафоса, но здесь нет – он действительно похож на корабль. Есть нос, мачта и три с половиной палубы, – рассказывает блогер. – Дом-корабль пришвартовался на углу улиц Главной и Шолом-Алейхема. Это одно из первых каменных зданий в городе. До этого были только деревянные. Есть две интересные версии, как он появился. Первая: жили во времена Австро-Венгрии два брата, которые любили море. Один стал капитаном реального морского судна, а другой – успешным бизнесменом. Когда они вышли на пенсию, то решили жить в Черновцах. И построили этот дом. Вторая версия: в этом районе очень давно была корчма «Под золотым судном». Она стала настолько популярной, что на волне этой популярности решили построить дом-корабль.

Полный выпуск второй части блога Макса Узола и Оли Манько из Черновцов смотрите по ссылке. Если пропустили первую часть, то можете посмотреть тоже здесь.