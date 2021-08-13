Королевство облаков, 900-летний мост и винный дом: туристический маршрут по Грузии от известных блогеров

Макс Узол и Оля Манько из реалити «У кого больше?» (Новый канал) рассказали о небанальных локациях в сердце Грузии – Аджарии

Пара тревел-блогеров и ведущих реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько продолжают делиться крутыми туристическими маршрутами. На очереди – Грузия.

– Грузия – это сочные прохладные горы с деревнями, которые там спрятались, – рассказывает Макс Узол. – Это фантастическая природа, реки, водопады, озера. Это Черное море с уникальными живописными пляжами. Это бесконечные виноградники и вино. После нашего путешествия мы собрали для вас лучшие локации в Аджарии. Следуйте этому маршруту и отпуск точно будет незабываемым!

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Водопад Махунцети

– Одно из самых популярных мест Аджарии! – говорит блогер. – Самый большой водопад этого региона находится в 30 км от Батуми, добираться очень удобно. Высота – 30 метров, вид – невероятный.

Мост царицы Тамары

– Если вы уже поехали на водопад, то посетите и это туристическое место, – советует Макс. – Нужно просто перейти через дорогу (ориентир – рафтинг) и вы увидите каменный арочный мост царицы Тамары. Ему почти 900 лет. Уникальность в том, что на нем нет перил. Люди, которые боятся высоты, как правило, не заходят на мост, потому что высота над водой 6-8 метров и никаких ограждений.

Винный дом Шервашидзе

– Советуем ехать выше в горы. Там среди зелени и вершин скрылось это душевное место. Его невозможно обойти! А еще отдых в Грузии без виноградников и винных погребов – неполноценный, – говорит Оля. – Вообще в Аджарии очень много винных домов, но мы выбрали именно Шарвашидзе. Это крафтовое производство домашнего вина. Заехав на территорию, сразу чувствуешь, что сделано все не ради коммерции. Люди здесь и работают, и живут. Очень уютно! Экскурсию и дегустацию проводит владелец винодельни. Там, кстати, вся семья при деле. Вокруг дома – полтора гектара и три тысячи кустов винограда. Ежегодно там делают 5-6 тонн вина.

Крепость Петра

– Красивенное место! Построили крепость византийцы еще в 6 ст. до н.э. А во времена Советского Союза здесь сделали лимонарий и обстроили Петру бетонными стеклянными конструкциями, где выращивали лимоны, – рассказывает Узол. – Вместе с союзом распались и конструкции. Но они сильно обплелись плющом и выглядит сказочно. Учтите, что в понедельник локация закрыта.

Королевство облаков. Гомис Мта

– В завершение маршрута мы оставили заоблачное во всех смыслах этого слова место! – делится Манько. – Чтобы его увидеть, нужно подняться в горы в 90 км от Батуми. Дорога не очень хорошая и занимает примерно два часа времени. Но очень колоритная! В конце концов, вы попадете на вершину горы в небольшом поселке, а под вами расстелятся облака. Там классно встретить закат.

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько из Грузии смотри прямо сейчас: