Бюджетный отпуск в Батуми: известные тревел-блогеры собрали советы и лайфхаки

Ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) рассказали, что посмотреть, что поесть и где сфотографироваться в туристическом городе Грузии

Лето в разгаре! Еще есть время провести незабываемый отпуск в Украине или за рубежом. Известные тревел-блогеры и ведущие хардкор-реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько съездили в Грузию. Показали много интересных локаций, но главное – посетили Батуми. Там собрали топ советов для вас.

Новый город — новые впечатления: Куда поехать в выходные

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– Батуми делят на старый и новый город, – рассказывает Макс Узол. – В старом классно гулять по узким улочкам и двориками, где вечно сушат белье. Новый город лучше смотреть вечером, когда все светится, горит, мерцает, и все туристы собираются на свето-музыкальное шоу фонтанов.

Must-see в Батуми

Тревел-супруги собрали топ локаций города, которые стоит посмотреть:

Площадь Европы (адрес: 29 Memed Abashidze Ave). Батумская набережная, которая тянется на семь километров (адрес: 1 Nikoloz Baratashvili Street). Памятник влюбленным Али и Нино, которые то сходятся, то расходятся (координаты: 41.65590400331507, 41.643593569004466). Башня грузинского алфавита (Alphabetic tower) с рестораном на верхушке, который еще и крутится. Канатная дорога (адрес: Gogebashvili St). Цена на нее немного кусается – 265 грн с человека, но полет над городом захватывает. А панорама со смотровой площадки наверху – шикарная! Батумский Ботанический сад (Green Cape). Цена входного билета – 132 грн с человека.

Вкусно и недорого

О питании в Грузии стоит переживать в последнюю очередь. Здесь множество заведений, где можно поесть очень вкусно и, главное, не очень дорого. Почти всегда чек за ужин на двоих здесь меньше, чем в Украине. А блюда… Если хотите чего-то интересного, то запоминайте лайфхак от Макса и Оли.

– Это просто бомба-место! – делится блогер. – В двух километрах от центра есть рыбный рынок, где можно выбрать свеженькую рыбу по приятной цене. Сразу на месте ее чистят. А рядом в ресторане, прямо на берегу моря, ее приготовят. Кстати, кроме рыбы можно выбрать любые морепродукты: устрицы, раки, осьминоги и вообще все, что только водится в море. Вкусно!

А поплавать и позагорать?

Многие туристы едут в Батуми, чтобы насладиться ленивым отдыхом. Поэтому ловите пляжные советы.

– Отметим, что пляжи в Батуми – специфические. Там не песок, а галька, – рассказывает Макс. – Поэтому обязательно возьмите с собой специальные тапочки для купания. Мы для себя выбрали живописные пляжи под скалой и горами, которые находятся в 20 минутах езды от Батуми в сторону аэропорта. Городки называют Гонио и Квариати. А еще в Грузии есть уникальный пляж Уреки, куда ездят оздоравливаться. Он отличается тем, что песчаный. К тому же этот песок – черный!

Идеальный вид на Батуми

Без панорамных видов Оля и Макс нас не оставят.

– Чтобы увидеть идеальную панораму на Батуми, нужно подняться по узкому серпантину на гору Самеба. Советуем сделать это на такси, – говорит Оля. – Там найдете храм Святой Троицы с видовыми террасами. Немного истории: храм был построен во второй половине XIX века. В советские времена его использовали как склад, а в 1986 году церковь полностью сгорела. Отстраивали ее три года. Сейчас она как новая, потому что прошла полную реставрацию. Вход на территорию и внутрь – бесплатные. Правда, можно это сделать только с 10:00 до 19:00. Учтите, что есть дрескод. Одежда должна прикрывать все тело. На входе ее выдают бесплатно, но мы советуем взять что-то свое. Теперь о панораме. Ее не сравнить с фуникулером! Здесь высота – до 400 метров. Видно абсолютно все Батуми! Местные говорят, что отсюда город кажется Нью-Йорком. Согласны!

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько из Грузии смотрите на их YouTube-канале по ссылке.