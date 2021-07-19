Топ локаций на Арабатской стрелке

Макс Узол и Оля Манько подобрали маршрут и дали советы, чтобы отпуск на Арабатской стрелке был незабываемым и насыщенным

Мечтаете об отдыхе на море? Специально для вас супружеская пара тревел-блоггеров и ведущих реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько создали маршрут по одному из самых известных украинских курортов – Арабатская стрелка.

– Одна из самых известных точек на Азовском море – Арабатская стрелка, – говорит Макс. – Это место – мекка дикого отдыха, кайтеров и целебных грязей и источников. Мы решили попробовать Арабатскй отдых и рассказать самое интересное вам. Поэтому сохраняйте нашу подборку.

Пляжи

– Обозначим отдельным пунктом, ведь это чуть ли не самое главное во время летнего отдыха. Арабатская стрелка – это 115 км бесконечных пляжей. От Геническа и до Крыма, – рассказывает Оля. – Правда, сейчас нам доступно около 40 км, ведь остальная часть временно оккупирована. Пляжи – комфортные и широкие, вода – очень чистая. Много цивилизованных зон. Если хотите более дикого отдыха в палатках, то такой можно найти ближе к оккупированным территориям. Там и море глубже.

Остров Бирючий

– Это заповедник с идеальными пляжами и дикими животными, – говорит блогер. – С прошлого года остров был закрыт для туристов на карантин, но недавно снова открылся. Добраться туда можно двумя способами: из Кирилловки на автомобиле или по воде из Геническа. Бирючий хоть и называется островом, но это не всегда так. Островом он является в сезон дождей и штормов, когда перешеек, соединяющий его с Федотовой косой, заливает водой. Первое, что удивляет на пляже, – тонны ракушек. Очень красиво! Там вообще нет людей. Обычно экскурсия длится четыре часа и стоит около 800 грн. Еще можно взять вариант с сафари, чтобы поискать диких животных. Дельфинов увидите точно!

Топ, чтобы оздоровиться

– Арабатская стрелка – сплошной бальнеологический курорт. Здесь много соленых озер, лечебных грязей, термальных вод и всего такого. Мы протестили на себе главные локации и немного оздоровились. Делимся! – говорит Макс. – Прежде всего – соленое озеро, которое местные называют мертвым морем. Там можно поплавать, попробовать гидромассаж и душ шарко, помазаться грязями, купить на память сувениры. У озера есть пчелиный хэлси-пойнт, где можно поспать на ульях или сделать медовый массаж. Вторая точка – термальный источник в Счастливцево. На территории есть пять бассейнов с разной температурой воды. Самое важное – с 8 до 14 часов вход бесплатный. Честно говоря, людей очень много. Третья локация – «Арабатские термы» в Стрелковом. На территории есть горячий источник, йодированное озеро и изюминка – глицериновое озеро. Вход – 200 грн.

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Железный мост в Геническе

– Главная Insta-точка курорта, – отмечает блогер. – Ценность не только в том, что здесь проводится множество фотосессий, но и в том, что это исторический памятник, которому более 100 лет. Построили его австрийцы. Говорят, что сначала мост был в Европе, затем в Беларуси, а после его перевезли сюда. Когда-то давно он был железнодорожным, но с 70-х годов его не эксплуатируют по назначению. Здесь гуляют туристы, сидят рыбаки и можно проехать на автомобиле.

Маяк Генический

– Это еще одно Insta-место Геническа и, в целом, его символ, – делится Оля. – 25-метрвоому маяку более 140 лет. Он особенный тем, что не круглый, а квадратный. И там даже живут люди – семья маячника. Раньше туда можно было попасть на экскурсию, пока маяк закрыт на реконструкцию. Но со временем, надеемся, снова можно будет посмотреть его изнутри.

Бонус-локация – Розовое озеро

– Самая известная локация Геническа, которую невозможно не посетить или не вернуться сюда еще раз, – говорит Макс. – Здесь самые красивые закаты, удивительные пейзажи, и можно сделать крутые фото. Советуем всем и без сомнений!

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько с Арабатской стрелки смотрите на их YouTube-канале по ссылке!