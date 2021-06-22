Лето на Закарпатье: топ локаций для яркого отдыха

Известные блогеры составили маршрут так, чтобы отпуск был насыщенным и разнообразным

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал), Макс Узол и Оля Манько подбросили новый маршрут на лето. Пара показала Закарпатье. Если поедете по этим локациям, отдых точно будет насыщенным и разнообразным.

Село Шаян

– Это место стало для нас настоящим открытием, – делится Макс Узол. – Уютное и атмосферное село, окруженное вулканическими горами. Там тихо и спокойно. Есть красивенные гостиницы, рестораны, сувенирные лавки и даже маленькая горная река. Главная фишка – это курорт-санаторий, где можно оздоровиться: попить лечебной воды, поплавать в термальных источниках, пройти курс массажей и многое другое. Также можно подняться на горы рядом и таким образом совместить активный отдых и релакс. Не забудьте также посетить озеро Силоамская купальня, где можно арендовать катамаран или просто отдохнуть на местном пляже.

Оленья ферма (село Иза, недалеко от города Хуст)

– Это единственная в Украине ферма пятнистых оленей. Одним словом, приехали мы к Бэмби, – смеется блогер. – Животных сюда доставили на вертолете в 1987 году, с тех пор они здесь живут. Сейчас их ооочень много на территории размером в 57 гектаров. Вход стоит 30 грн с человека. Советуем купить еще корм для оленей стоимостью 10 грн за ведерко. Радости и у вас, и у оленей будет больше, чем себе представляете.

Долина нарциссов

– Это место держится в трендах Закарпатья уже много лет, но увидеть его во всей красе можно только две недели в году, – рассказывает Оля Манько. – Долина нарциссов – огромный заповедник. Вход стоит 30 грн с человека. На территории, кроме поля с цветами, есть музей нарцисса и интересные информационные таблички. Отметим, что раньше можно было заходить прямо в море цветов и фотографироваться. Сейчас это запрещено – здесь обустроили специальные смотровые площадки.

Селисская сыроварня (село Нижнее Селище)

– Закарпатье очень славится крафтовым производством. Селисская сыроварня – уникальное место, основанное в 2002 году. Говорят, что она превратила депрессивное село в известное и богатое, – рассказывает ведущий. – На экскурсию с дегустацией советуем записаться заранее. Заплатите 170 грн с человека, но оно однозначно того стоит. Сыр изготавливают по швейцарским технологиям на швейцарском оборудовании. Делают три сорта продукта, попробовав которые точно захотите еще. Бонус экскурсии: музей в тоннеле под сыроварней. Там собрали предметы быта, старые селисские фотографии, а сопровождают это все звуки утреннего села.

Замок Шенборнов (санаторий Карпаты)

– Я думаю, это один из самых красивых замков в Украине, – делится Оля. – Стоит он посреди гигантского парка с редкостными деревьями, растениями и озером, поэтому можно провести в этом уюте целый день. А еще на территории можно пожить, ведь с 1946 года там работает санаторий. Фишка достопримечательности в том, что она построена по календарному принципу. В замке – 365 окон, как дней в году, 54 комнаты – как недель, и 12 выходов – как месяцев. Вход на территорию стоит 20 грн с человека. Если заезжаете на автомобиле, как мы, то придется заплатить 150 грн.

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько с Закарпатья – смотрите прямо сейчас:

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