Три небанальных места в Северной Македонии от Макса Узла и Оли Манько

Макс Узол и Оля Манько из «У кого больше?» (Новый канал) показали три небанальных места в Северной Македонии, где хорошо и страшно одновременно

Украинские тревел-блогеры и ведущие хардкор-реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, Макс Узол и Оля Манько продолжают открывать мир. Они подготовили свеженький маршрут для туристов. На этот раз советуют must-see места в окрестностях столицы Северной Македонии Скопье. Сохраняйте и планируйте летнее путешествие!

Озеро и каньон Матка

– Это однозначно самое красивое место Северной Македонии, – говорит Оля. – находится всего в 17 км от Скопье. Еще сто лет назад там была небольшая река Треска, а в 1938 году ее перекрыли и построили ГЭС. Так образовалось красивенное озеро Матка. Кроме невероятных пейзажей там есть Андреевский монастырь XIV века, барахолка с винтажными сувенирами и кафе. Обязательным аттракционом локации является прогулка на лодке. Стоимость удовольствия – 200 денар (109 грн) с человека. Но мы решили воспользоваться дополнительной опцией – заплывом в пещеру. Поэтому заплатили по 600 денар (326 грн) с человека. Каньон довольно большой, тянется аж 28 км. Мы проехали всего три км, но были в восторге, ведь в этой локации идеально совпадают понятия «ожидание» и «реальность». Масштабы пещеры тоже поразили! Там – как в концертном зале, ведь все подсвечивается разноцветными огоньками. Говорят, кстати, что она может быть самой глубокой в мире, ведь в центре находится озеро, точную глубину которого измерить не могут.

Каменный город Куклица

– Полтора часа езды от Скопье – и вы окажетесь в причудливом месте Куклица. Его называют городом кукол, – говорит Макс. – Прикол в том, что там «живет» 120 огромных каменных фигур. Вход – бесплатный, а территория абсолютно пустынная. Фигуры реально очень похожи на людей. Правда, очень гигантских! Как образовалась локация? Есть две легенды. По одной, якобы какой-то человек назначил свадьбу с двумя разными женщинами в один день. Одна из них так разозлилась, что прокляла всех присутствующих. И все скульптуры – это гости того гуляния. Вторая версия: когда-то это место было абсолютно пустынным, здесь проходило войско. Затем резко подул морозный ветер, и все воины превратились в камни. Местные больше верят в первую легенду. А еще говорят, кстати, что каждые пять-шесть лет в Куклице появляется новая фигура. Не знаю, правда ли это, но место масштабное!

Город Кратово

– Он расположен в кратере потухшего вулкана, – рассказывает Оля. – Обычное, без мистики. Но очень приятное и атмосферное благодаря узким улочкам и одинаковым домам с красными черепичными крышами. Уютному Кратово около тысячи лет. Там сохранились старые здания и даже сторожевые башни. Но самая главная фишка города – кратовские мосты. Их там очень много, и выглядят они очень величественно. Повсюду прямо веет историей. Очень советую закончить путешествие именно здесь. Полная противоположность Скопье – тихо и спокойно.

Полный выпуск блога Оли Манько и Макса Узола из Скопье (Северная Македония) смотрите по ссылке.

Больше новостей:

Новый город – новые впечатления: Куда поехать в выходные

Уик-энд в Черновцах: Топ-5 локаций от ведущих Нового канала