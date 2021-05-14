Захватывающие Афины: ТОП-8 локаций города от тревел-блогера 

Макс Узол из реалити «У кого больше?» (Новый канал) поделился подборкой must-see мест греческой столицы

С 14 мая Греция планирует открыть границы для туристов из стран ЕС и третьих стран. Эта оптимистическая новость вдохновила тревел-блогера, журналиста и ведущего реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, на создание очередной подборки. Он собрал ТОП-8 локаций в столице Греции Афинах, которые обязательно должен посетить каждый.

– Признаюсь честно, в Афинах достаточно побыть два дня, а потом взять тачку и отправиться дальше по стране, – говорит Макс Узол. – Но, поверьте, эти два дня будут максимально насыщенными и интересными. Сохраняйте проверенный маршрут!

Акрополь

– Это главная фишка Афин. По сути, скала с плоской вершиной, где стоят и лежат руины классических греческих храмов. Но есть изюминка этого холма – знаменитый Парфенон, который мы знаем еще со школьных книг по истории. С холма открывается вид на город, где будто рассыпаны домики внизу. Захватывает!

Храм Зевса Олимпийского

– Там сохранились только 15 колонн, но они настолько гигантские и впечатляющие, что стали центром внимания туристов, – рассказывает Узол Новому каналу. – В музее действуют немного странные правила. Там запрещено петь, свистеть и даже поднимать людей… Да, когда я взял Олю на руки, чтобы сфотографироваться на фоне колонн, к нам моментально прибежали две женщины со строгим взглядом и заставили меня спустить Олю на землю. Как я понял, этот древний храм, хотя и музей, но все равно считается храмом. Поэтому и вести себя там следует соответственно.

Национальный сад

– Это шикарное место стоит посетить, когда ты уже устал от людей и поджарился на жаре. Потому что здесь – тишина, покой и прохлада. Тенистые аллеи, фонтанчики, редкие деревья. Также там сохранились античные руины, остатки колонн и древних мозаик. А еще найдете мини-зоопарк и ботанический музей. Сад находится неподалеку от площади Синтагма, сразу за зданием Парламента.

Театр Диониса

– Мало кто знает, что самый древний из греческих амфитеатров находится в Афинах. Театр Диониса возник еще в V веке до нашей эры! Когда-то вмещал до 17 тысяч зрителей. Сегодня любимым развлечением туристов является проверка фантастической акустики театра: если один человек становится на сцене и начинает что-то говорить, а другой поднимается на самый высокий ряд, то можно услышать все до единого слова. Будете там – проверьте!

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Порт Пирей

– Очень симпатичный залив с кучей красивых дорогих яхт и небольших лодочек. Обязательно надо здесь прогуляться. Бонусом открывается красивый вид на город.

Пляж Фалирон

– Поскольку Афины омываются Эгейским морем, то грех не сходить на пляж. Пляж Фалирон находится недалеко от порта. Есть шезлонги, кафе, волейбол. Вечером там гораздо меньше людей, чем днем, поэтому можно познакомиться с местными. Я, например, познакомился со священником-грузином, который жил в Афинах, но работал в Венеции. Очень хороший дядечка.

Парламент и почетный караул

– Это целое действо, которое стоит увидеть. Греческий парламент находится на площади Синтагма. Каждый час возле него меняется караул. Выглядит довольно забавно. Высокие гвардейцы в красных башмаках с помпонами имитируют походку лошадей, бьют «копытом» об пол и сменяют друг друга. Кстати, эти башмаки весят более пяти кг, потому что подбиты стальными гвоздями. Даже не представляю, насколько сложно гвардейцам это дается.

Остров Агистри

– Агистри находится всего в часе езды от Афин. Туда можно добраться на пароме. Он немного похож на распиаренный Санторини, но значительно дешевле. Красивые белые храмы с голубыми куполами, колоритные домики, отвесные скалы, а вокруг – море. Пляжи каменистые, но вода просто чистейшая! Шезлонги платные, но если заказать фраппе, что мы и сделали, то лежак – даром. Кстати, этот лайфхак действует на большинстве греческих пляжей! А еще там можно арендовать велик или скутер. Классная может выйти прогулка по острову!