ТОП-5 причин посетить Северную Македонию

После путешествия в загадочную страну тревел-блогер Макс Узол поделился впечатлениями и советами

Тревел-блогер, журналист и ведущий реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, Макс Узол недавно вернулся из путешествия в Северную Македонию. Там он со своей женой Олей Манько снимал очередной выпуск YouTube-блога. После путешествия Макс заявил, что эта страна – туристический тренд будущего. Почему именно туда стоит поехать?

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– Северная Македония – страна-загадка, страна-«сюрприз», – говорит Макс. – Находится она недалеко, но мы о ней практически ничего не знаем. Поэтому советую туда поехать каждому, чтобы либо изменить, либо вообще создать представление о ней. Ловите ТОП-5 причин от меня.

Дорога без препятствий

Туда очень легко и удобно добраться. Путешествие в эту страну не требует ПЦР-тестов и самоизоляции по приезду. Туда есть прямой рейс из Киева авиакомпанией Windrose Airlines. Поэтому два с половиной часа, и ты уже в Северной Македонии. Когда мы только приехали в Северную Македонию, то там действовал так называемый полицейский час с 22:00 до 5:00. Это на туризм абсолютно никак не влияло. За день ты успеваешь увидеть все, что хотелось. В общественных местах только нужно ходить в масках. А на середине нашего путешествия усилили карантинные ограничения. Ввели локдаун на две недели. По правилам, «полицейский час» начинался раньше – в 20:00. И кафе работали только на вынос. Было не очень комфортно, честно говоря. Насколько мне известно, эти правила ввели тогда до 20 апреля. Продолжат ли ограничения – пока неизвестно. Поэтому советую всем перед поездкой в наше не совсем простое время проверять информацию о карантине.

Цены «греют душу»

Северная Македония хоть и Европа, но там нереально дешево. Цены – почти как украинские. Даже немного ниже. Там дешевые продукты в супермаркетах, прайс в кафе и ресторанах тоже не загибают. Можно найти бюджетное жилье – от 10 евро за ночь. Можно арендовать автомобиль – от 15 евро за механическую коробку передач. Цены очень радуют.

От природы перехватывает дух

Виды удивляют и влюбляют в себя с первого взгляда. Абсолютно вся страна в горах. Каньоны, скалы, многочисленные водопады, зелененые горы, горы со снежными вершинами, пещеры – ради этого стоит поехать. Я за рулем не мог сосредоточиться на дороге, потому что взгляд перескакивал на виды. Хотелось наслаждаться этими красотами.

Озеро есть, моря не надо

Я хотел бы выделить отдельной самодостаточной причиной, которая вдохновит вас на поездку в Северную Македонию, Охридское озеро. Оно заменяет македонцам море. Там есть красивые культурные пляжи. По озеру гоняют катамараны, лодки, катера. Можно заказать на них экскурсию и посмотреть на город с воды. Интересно, что часть озера принадлежит Македонии, а часть – Албании. И, по сути, сделав круг по этому озеру, ты можешь побывать в двух странах. А еще там водится популярная Охридская форель. В ресторанчиках на берегу озера можно ее свеженькую, только что выловленную, попробовать. Мы с Олей были в восторге от вкуса!

Город, как в Швейцарии

Город Охрид – основная причина посетить Северную Македонию. Он, наверное, один из самых красивых, что я видел. Во-первых, город находится на склоне гор, которые плавно входят в Охридское озеро. Разбросанные домики с черепичными красными крышами выглядят, как игрушечные. Во-вторых, там есть что делать. Например, подняться на самую высокую смотровую площадку города, которая находится на стене крепости. Или сходить в амфитеатр. Ну, или, как я уже писал, посидеть в атмосферных ресторанчиках на берегу озера, насладиться вкусной местной едой. Вообще, когда гуляешь по городу, создается впечатление, что ты не в Македонии, а где-то в Швейцарии, на дорогом курорте. Еще в Охриде есть особенности. Например, множество котов, которые вежливо садятся возле тебя и просят кость от рыбы. Или старые разноцветные машины, разбросанные по всему городу. Или необычные фонари. Они все в форме Охридских домов. Их необычность в том, что каждый следующий этаж больше по площади, чем предыдущий. Странно выглядит. Это все наполняет город особой атмосферой.

Смотрите новый выпуск тревел-блога Макса Узола и Оли Манько на их YouTube-канале по ссылке.