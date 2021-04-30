ТОП-7 непопсовых маршрутов на майские праздники

Макс Узол из реалити «У кого больше?» (Новый канал) поделился подборкой необычных мест, где можно провести весенний уик-энд

Майские праздники уже на носу, самое время строить маршрут для мини-путешествия. Украинский тревел-блогер и ведущий реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, Макс Узол собрал эксклюзивную подборку непопсовых, но очень интересных мест, куда можно поехать на весенний уик-энд. Сохраняйте ТОП-7 небанальных локаций в Украине.

Гора Пивиха

– Это самая высокая гора центра Украины. Находится она возле села Максимовка Полтавской области, – говорит Макс. – Уникальность ее в том, что она стоит прямо на берегу Днепра! То есть, Кременчугского водохранилища. Виды там шикарные! На берегу под горой есть песчаный пляж, на котором можно пожить в палатках. Под горой – заброшенный рыбхоз со старыми ржавыми судами. Этакий «музей корабликов». Сама гора каждый год понемногу размывается Днепром и обваливается, поэтому стоит увидеть, пока она еще есть. А еще на берегу полно голубой глины, которая, говорят, полезна для кожи.

Гаевки в Шевченковском гаю во Львове

– Советую поехать туда на Пасху, – говорит Макс. – Это огромная территория с озерками, лебедями, утками, множеством зелени, холмами, традиционными украинскими домиками и деревянными церквями. Там проводят гуляния с конкурсами, играми, концертом и ярмаркой. Даже если в этом году празднования не будет, стоит просто прийти туда, чтобы насладиться природой.

Водяники, Черкасская область

– Это очень живописное место, – делится Узол. – Водяники – горнолыжный курорт. Но весной и летом – просто красивенный большой холм в траве и ромашках. Прямо на склоне есть маленький деревянный отель с дивным видом на озеро и огромные деревянные ветряные мельницы. Они стоят рядом, так что можно подойти и сделать несколько эффектных фото. А еще недалеко есть Букский каньон с отвесными скалами и порогами.

Дворец в Качановке

– Это тот самый дворец, где снимали «Крепостную», – рассказывает тревел-блогер. – Очень ухоженное здание с колоннами, танцевальным залом с роялем и богатым парком. В свое время здесь «тусили» Шевченко, Гоголь, Глинка и еще многие знаменитые люди искусства. Недалеко от дворца можно увидеть старый сахарный завод прямо на озере. Кстати, по дороге на Киев можно еще заехать во дворец Галаганов в Сокиринцах. Там сейчас аграрный колледж, но старую архитектуру сохранили.

Страусиная ферма в Ясногородке «Долина страусов»

– Это огромный парк, где бегают не только страусы, но и верблюды, ослы, буйволы. Еще можно заказать обед из страусиного яйца и даже арендовать домик на территории.

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Ризоположенческий мужской монастырь в Томашовке Киевской области

– У монастыря огромная и ухоженная территория с собственным мини-парком животных: ламы со страусами бегают, разные декоративные птички щебечут, – рассказывает ведущий. – Еще на территории есть дворец Хоецких, мосты, ротонды, балюстрады. Одним словом, вообще не скажешь, что это монастырь.

Жашковский конный завод

– Очень современный и красивый конный завод с отелем для лошадей. Да, там у лошадей есть отель! – с восторгом рассказывает тревел-блогер. – Иногда можно попасть на соревнования по конкуру. Очень красиво и интересно. Когда мы там были, случайно попали на это зрелище и залипли на час! А еще здесь можно увидеть маленьких лошадок, которым буквально несколько дней от роду.

Больше интересных непопсовых маршрутов в разные уголки Украины смотрите в YouTube-блоге тревел-супругов Макса Узола и Оли Манько.