ТОП-5 непопсовых локаций Львова

Макс Узол и Оля Манько из «У кого больше?» (Новый канал) сформировали новый нестандартный маршрут для уик-энда в городе Льва

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, Макс Узол и Оля Манько продолжают показывать небанальные туристические локации Украины, которые достойны внимания каждого. На очереди – Львов. Сохраняйте новый маршрут по любимому городу Льва.

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Музей ретро-автомобилей «Ретро Гараж»

– Находится он не совсем в центре, но посетить все равно стоит! Ориентир для вас – трамвайное депо на Сахарова или остановка академика Сахарова. Музей найдете в помещении первого трамвайного депо Львова, в самом левом ангаре, – говорит Макс Узол. – Когда я зашел вовнутрь, то меня начало «распирать», ведь увиденное впечатляет! Там стоят автомобили, как из фильмов «Полицейская академия» или о Джеймсе Бонде, старинные велосипеды, мопеды и даже конное такси. Все тачки в ангаре – собственность львовских коллекционеров. Кроме этого есть самая большая коллекция номерных знаков, которая попала в Книгу рекордов Украины – 345 единиц. Кстати, все машины в музее – на ходу. Их можно не только посмотреть, но и арендовать. Стоимость билета – 50 грн.

Интерактивный музей пивоварения

– Эта локация находится в районе Краковского рынка. Называется «Львіварня» – интерактивный музей пивоварения и арт-центр в одном месте, – рассказывает блогер. – Это, по сути, три этажа разных развлечений. В подвале вы узнаете об истории пива. Из самых главных экспонатов: лев (куда же без него), пивная кружка, ванночки, где дамы позапрошлого века купались в пиве, и интересные интерактивные штуки. Поднявшись на этаж выше, узнаете о технологии пивоварения и ингредиентах. Можно даже посмотреть под микроскопом, как бродят дрожжи. Еще есть огромная коллекция этикеток. А на третьем этаже – зона релакса. Там, как завершение экскурсии, проводят дегустацию. Кстати, стоимость билета (если брать гида) – 90 грн. А аудиогид – всего 36 грн.

Дворик-музей СССР

– Поскольку в нашей подборке неочевидные локации Львова, то советуем прогуляться не на площадь Рынок, а на Старую Площадь Рынок, – говорит Оля Манько. – В ХІІ веке здесь был центр города. Самое интересное здесь – дворик на улице Льва, 2. Дворик-музей СССР. Здесь собраны различные экспонаты из этой эпохи: картины, портреты, бюсты, статуэтки и еще много антиквариата. Началось все просто: люди выносили вещи во двор после ремонта, а затем сформировалась экспозиция. Экспонаты время от времени меняются, скажу вам по своему опыту. Кстати, квартиры – заселены, так что если приедете сюда, сильно не шумите.

Район Подзамче

– Из локаций «внутри» переходим к локации «на улице». Советую прогуляться по району Подзамче, который находится буквально в 20 минутах от центра города, – говорит блогер. – Там такая архитектура, что глаза разбегаются. Старые австрийские дома завораживают. До конца XVIII века Подзамче было пригородом, где жили преимущественно бедные люди или те, кого преследовали за религиозные убеждения. Сейчас треть района занимает промзона, но уже несколько лет большинство заводов не работают, в них организовывают артпространства. И, главное, остались старые дома, которые являются произведениями архитектурного искусства.

Лысая Гора (Гора Льва)

– Все туристы привыкли смотреть на Львов с высоты птичьего полета, поднявшись на Высокий Замок. Но мы узнали о еще об одной смотровой площадке, откуда вид ничем не хуже, а туристов почти нет. Там отдыхают, как правило, львовяне, – делится тревел-пара. – Идти до Лысой Горы, официальное название которой Гора Льва, 15-20 минут от центра. Подняться довольно легко и быстро, а обзор – почти на 360 градусов. Очень завораживает и панорама города!

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько из Львова смотрите по ссылке.