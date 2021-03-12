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Ведущая Нового канала руками собирала фекалии летучих мышей

Ведущая Нового канала руками собирала фекалии летучих мышей

Настя Кошман из «У кого больше?» отправилась в темную пещеру, чтобы добыть удобрение для черного перца

Отвратительно, страшно, опасно – так можно описать работы, на которые решаются ведущие хардкор-реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал. Они готовы выполнять любые задания, чтобы заработать больше денег в экзотических странах. Так, во время съемок в Камбодже Анастасия Кошман вместо того, чтобы собирать дорогущие черный перец, собирала в темной пещере помет летучих мышей.

Ведущая Нового канала руками собирала фекалии летучих мышей

– Поскольку я не идеально знаю английский язык, и люди, которые живут в Камбодже, тоже не очень его знают, вышло недоразумение, – рассказывает ведущая. – Мне удалось договориться о работе в суперэксклюзивном месте – на плантации кампотского перца. Кампотский перец – это особый дорогой вид черного перца. Чтобы вы понимали, килограмм стоит около 100 долларов. Я шла на работу с абсолютной уверенностью, что заработаю много. Но все пошло не по плану. Кампотский перец выращивают только в провинции Кампот, а я должна была собирать обычный черный перец. Перепутала названия, и вот вам результат.

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Мало того, что планы Насти на грандиозный заработок разрушились, так еще и работа оказалась не из легких.

Ведущая Нового канала руками собирала фекалии летучих мышей

– Растет перец на высоких кустах, а лучше сказать, деревьях, – говорит ведущая. – Залезать туда нужно по очень шаткой лестнице, которая в любой момент может развалиться. А я еще и панически боюсь высоты. Пересилив себя, все-таки залезла на самую верхушку, нарвала немного перца в панике, а потом у меня закружилась голова. Пока не потеряла сознание, слезла и поняла, что эта работка – не для меня.

Чтобы не уйти без заработка, Настя Кошман попросила другое задание. Она не знала, что оно будет еще «приятнее».

Ведущая Нового канала руками собирала фекалии летучих мышей

– Ааботодательница отправила меня в пещеру собирать помет летучих мышей, – вспоминает ведущая. – Оказывается, что он служит удобрением для перца. Что вам сказать? В тот день я преодолела все свои возможные страхи. Потому что залезать в узенькую темную пещеру, где живет множество летучих мышей, – это еще то испытание. Я не знаю, как это пережила. То, что руками собирала в мешок фекалии летучих мышей, отошло на второй план по сравнению с условиями работы.

Сколько все же Насте удалось заработать на помете летучих мышей – смотрит в выпуске хардкор-реалити «У кого больше?» из Камбоджи в субботу, 13 марта, в 12:10 на Новом канале.

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