Ведущая Нового канала принесла жертву ради работы у шамана

Оля Манько из «У кого больше?» стала ассистенткой колдуна в Танзании

Ведущая реалити «У кого больше?» Оля Манько решилась познакомиться с настоящим занзибарским шаманом во время очередной работы-подставы, которую ей подбросил муж-соперник Макс Узол. Но чтобы стать ассистенткой Мсолопанганзи, девушке пришлось спуститься в пещеру Нгонга, пройти ритуал посвящения и принести в жертву насекомое. А их Оля боится просто панически.

– Вообще я не верю во всевозможных колдунов, магов, экстрасенсов. Но читала, что в Танзании, на Занзибаре колдуны – это профессия. К ним идут, как к врачам. Поэтому мне было интересно посмотреть, что же это за колдуны, возможно, у них реально есть какие-то знания и дар, – поделилась ведущая «У кого больше?»

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Но как только Оля Манько познакомилась с тем же работодателем, то поняла, что влипла. Шаман планировал использовать девушку, как дополнительный источник энергии. Ведь, по его словам, белолицые наделены особым даром целительства. Поэтому Мсолопанганзи привлек Олю к ритуалу исцеления и введения в транс женщины.

– Он стал показывать, что у него есть кости людей, с которыми проводит ритуалы. Затем начал делать женщине, надрезы на пальцах. Это очень странно на самом деле. Люди там свято верят в шаманство. Думаю, что это больше сила мысли и уверенность в том, что он что-то может, помогает излечиваться людям. Я осталась при мнении, что этот шаман – шарлатан. Хотя весь тот антураж, пещера, в которую мы заходили, производит впечатление. Казалось, что я попала в реальное логово ведьмака, – вспомнила Оля Манько.

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