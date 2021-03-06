Ведущий Нового канала попал в ДТП

Макс Узол из «У кого больше?» (Новый канал) врезался в мопед на Суматре

Знание правил дорожного движения и технический осмотр транспортного средства – основа безопасности на дороге. По крайней мере, после своих приключений на Суматре ведущий «У кого больше?» Макс Узол точно больше не сядет за руль непроверенного транспорта. А все потому, что на одной из работ в погоне за деньгами парень попал в аварию на своем таксомопеде.

– Перед этой поездкой я мечтал об электромопеде и собирал на него деньги. Думал, что буду гонять по Киеву. Поэтому сначала обрадовался такой работе, когда договорился, что буду работать таксистом на мопеде. Но оказалось, что на Суматре сложно ездить из-за левостороннего движения. Например, на перекрестке трудно сориентироваться, кого пропускать, а кого нет. Поэтому уже остерегался попасть в аварию. К тому же, на Суматре прав на дороге тот, у кого больше машина, – поделился ведущий «У кого больше?»

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Разъезжая на мопеде по Суматре, Макс понял, что его главная цель – это не заработать денег, а остаться целым и никого не покалечить. Но, к сожалению, в хардкор-реалити не обошлось без инцидента. Спеша на свой первый вызов, Узол врезался в мопед местного.

– Я заехал в какое-то село, почти прибыл по адресу, но наехал на лежачий полицейский. Из-за того, что поднялся руль, я газонул, и газ заклинило, однако удалось сбросить скорость. Но на втором лежачем газ заклинило так, что мопед начал реветь, и я не мог ничего сделать. Мопед, как дикий, просто рванул вперед. Я понял, что мне нужно спрыгнуть на ходу. Хорошо, что меня в школе научили правильно падать. Но самое страшное было то, что мопед летел в ларек, у которого стояли люди. Я бы себе никогда не простил, если бы сбил или убил кого-то своим мопедом. Тогда у меня перед глазами все замедлилось, за секунду пронеслись часы. А потом я услышал резкий звук и увидел, что два мопеда лежат возле ларька, а возле них – парень. Это было очень страшно. У парня было содрано колено, у меня – ноги. Я переживал, что вызовут полицию и начнется страшное, не обойдется простым штрафом. Хотел, чтобы все было хорошо с тем парнем и его мопедом, но фара была разбита. Мне пришлось пообещать ему компенсацию, – рассказал ведущий Нового канала.

Удастся ли Максу Узолу заработать деньги и компенсировать повреждения после аварии, смотри в новом выпуске хардкор-реалити «У кого больше?» в субботу в 11:00 на Новом канале