ТОП-5 фильмов о приключениях и путешествиях от ведущей Нового канала

Оля Манько подготовила разножанровую подборку на любой вкус

Тревел-журналистка и ведущая Нового канала Оля Манько не представляет своей жизни без путешествий. Вместе со своим мужем и соведущим реалити «У кого больше?», которое каждую субботу показывает Новый канал, Максом Узолом они посетили множество интересных мест и в Украине, и в самых экзотических странах мира. Часто пара вдохновляется фильмами.

– Мы с Максом очень любим смотреть фильмы на проекторе, который, банально, заказали из Китая несколько лет назад, – делится Оля Манько. – Это была моя мечта с детства, ведь когда-то давно я кайфовала от просмотра диафильмов на растянутой простыне. Поэтому как только мы с Максом переехали на квартиру, где есть огромная белая стена, купили проектор. Теперь наслаждаемся фильмами, как в кинотеатре.

Путешествия – в жизни, путешествия – на экране. Оля Манько собрала эксклюзивную подборку любимых кино о приключениях на любой вкус. Здесь и комедии, и семейные, и драмы… И просто красивые пейзажи.

«Эверест»

Американский фильм 2015 года выпуска. Он рассказывает историю людей, которые бросили вызов легендарному Эвересту и решили его покорить. У каждого из персонажей есть своя цель, своя причина, чтобы покорить вершину. Но, к сожалению, не каждому удастся выжить в опасном и одновременно невероятном приключении. Кстати, в основу фильма легли реальные события, происшедшие в 1996 году в самом сердце Гималаев.

«Римские каникулы»

Культовый американский фильм 1953 года. Здесь и приключения, и романтика. Видим сентиментальную и одновременно веселую историю любви принцессы Анны и корреспондента одной из римских газет. Девушка приезжает с благотворительной миссией в сердце Италии, Рим и совершенно случайно знакомится с молодым журналистом Джо Брэдли. Их история – небанальная, а банальные чувства влюбленности возникают сразу. Удастся ли им преодолеть границу между социальными статусами и быть вместе?

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«Есть, молиться, любить»

Легендарный американский фильм 2010 года, снятый по мировому бестселлеру. История женщины в полном расцвете сил, которая в момент жизненной безысходности решает бросить все и начать сначала. Чтобы найти новую себя и вдохнуть глоток свежего воздуха, она отправляется в путешествие по трем странам: Италии, Индии и Индонезии. Сначала она ест и наслаждается. Далее молится и находит внутренний покой. А в последней стране по-новому и по-настоящему влюбляется.

«Пляж»

Это американо-британский приключенческий триллер 2010 года. Главный персонаж картины решает отдохнуть особым образом, поэтому отправляется в Таиланд. Им движет непреодолимое желание почувствовать что-то новое, и он вместе с малознакомой французской парой попадает на остров с гигантскими плантациями марихуаны. Кроме них на острове находится неизвестная община, которая точно не рада гостям. Как же они будут выживать, и найдут ли общий язык с туземцами?

«Дом. История путешествия»

В завершение – французский документальный фильм 2009 года. Его стоит посмотреть с семьей. Сплошное удовольствие от нереальных кадров, ведь лента является результатом совместного творчества режиссера Люка Бессона и всемирно известного фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана. Более актуальной темы не найти, ведь фильм – об экологических проблемах на Земле. Лента демонстрирует различные места нашей планеты с высоты птичьего полета. Дух захватывает.

Выпуски хардкор-реалити «У кого больше?», где Оля и Макс соревнуются друг с другом в экзотических странах, смотрите на сайте или на YouTube Нового канала.