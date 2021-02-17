Каких животных заводят в мире

Ведущий Нового канала Макс Узол рассказал интересные факты о домашних любимцах – жителях разных уголков мира

17 февраля отмечается интересная дата – День кошек в Европе. Во многих странах мира действительно есть свое «городское» животное. То, которое можно спокойно встретить, прогуливаясь по улице. Тревел-журналист, блогер и ведущий Нового канала Макс Узол создал подборку стран и городов с их любимцами.

Стамбул – город котов

– Этот город часто называют «Кетстантинополь», потому что там, скорее, не коты живут в городе людей, а люди в городе котов, – рассказывает ведущий. – И это правда. Когда мы путешествовали там с Олей (Оля Манько – соведущая и жена Макса – прим. ред.), то эти пушистые четвероногие там практически везде. Поверьте, невозможно сделать фото или видео так, чтобы туда не попал котяра. Их можно увидеть спящими на машинах, на мопедах, на остановках, на кофейных автоматах в кафе. Стамбульцы их просто обожают. Почему так произошло? Я прочел несколько легенд. Какая из них правдивая – неизвестно, но интересны все. Первая: когда-то давно сидел пророк Мухаммед, к нему в рукав залезла змея, но не убила, потому что это увидела кошка и спасла его. Вторая: котов много, потому что люди верят, если убить это животное, нужно будет построить мечеть, чтобы бог простил. Третья: люди думают, что коты попадают сразу в рай и рассказывают богу, был ты хороший или нет. Поэтому все стараются задобрить пушистых, чтобы те хорошо рассказывали о вас «наверху». С другой стороны, можно объяснить это тем, что Стамбул – рыбацкий город. Я сам видел, как небольшую рыбу отдают котикам. А еще интересный факт – в Стамбуле есть целая отдельная мечеть котов, где их живет где-то штук 20-30.

Эквадор – страна игуан

– Этот факт шокировал нас максимально. Представьте, в этой стране городским животным считается не кот или собака, как у нас, а игуана, – говорит Макс. – Эти большие ящерицы живут там в природе, поэтому многих из них можно встретить в городских парках, на улицах. Людей игуаны не слишком боятся, но и не очень любят, честно говоря. В отличие от котов в Стамбуле, они не ластятся на каждом шагу, а, наоборот, могут убежать куда-то под дерево и спрятаться в траве. А еще интересно, что в крупнейшем городе страны, Гуаякиле, есть специальная служба, которая вылавливает игуан, если те залезли к кому-то во двор.

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Индонезия – страна птиц

– На острове Ява домашними животными считаются голуби, – рассказывает ведущий Нового канала. – Там существует правило: чем ты богаче, тем больше должен иметь голубей. Это показатель достатка и доброты, ведь ты заботишься о хрупких созданиях. Но, с другой стороны, там этих птиц используют на тотализаторах. У них есть такая местная забава: например, два соседа собираются на поле, делают ставки, выпускают своих голубей. И чей первым доберется домой, тот и получит выигрыш.

Но не голубями едиными.

– На острове Бали домашними животными считаются петухи, – говорит Макс. – Их там держат не для того, чтобы они помогали курам нести яйца. Они – боевые петухи. Птиц тренируют, кормят специальными кормами и витаминами, делают им массаж. Все потому, что потом эти петухи соревнуются и выигрывают деньги для своих хозяев.

Смотрите реалити «У кого больше?», где ведущими являются Макс Узол и еще пять отважных журналистов, каждую субботу в 12:00 на Новом канале.