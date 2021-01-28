ТОП-3 туристических места вблизи Буковеля от ведущих Нового канала

Тревел-журналисты Макс Узол и Оля Манько посоветовали места, которые обязательно надо посетить во время путешествия в Карпаты

Буковель – это едва ли не самое посещаемое место в Украине в зимний период. Позаниматься горнолыжным спортом, спуститься на санях и тюбах, попариться в бане и обтереться снегом – выбор большой, но стандартный. Ведущие Нового канала и тревел-журналисты Макс Узол и Оля Манько в новом выпуске своего YouTube-блога показали интересные туристические места, которые расположены недалеко от этого известного курорта. Поверьте, они вас точно поразят.

Виадуки (Ворохта).

Мосты-виадуки в Ворохте – это настоящее туристическое чудо. Там их целых два из всех шести, находящихся в Украине.

– Один из виадуков – 130 метров в длину. А самый широкий пролет в нем, что находится над рекой Прут, длиной 23 метра, – рассказывает Макс Узол. – Но даже не в величине его красота. Мост разрисовали огромными тематическими рисунками: гуцулов с трембитами, гуцулкой с козой, орнаментами, цветами. Построили этот виадук, кстати, пленные итальянцы более ста лет назад, еще во времена Австро-Венгерской империи.

А второй виадук – еще больше. И, главное, он считается старейшим в Украине.

– Его построили еще в 1895 году. Мост был частью грандиозного плана – соединить железной дорогой Адриатическое и Черное моря. Правда, этому помешала Первая Мировая война, – рассказывает ведущий. – Длина моста – 200 метров, а самый большой пролет над рекой – 30 метров. Чтобы виадук не разрушился, его закрыли. А в 2000 году рядом построили дублирующий мост. Поэтому сейчас этот огромный виадук – туристическое место. На него можно подняться и насладиться карпатскими пейзажами сверху.

Водопад Пробий (Яремче).

Это место более известное и многолюдное, но его просто невозможно не посетить хоть раз в жизни.

– Когда-то этот водопад был высотой 25 метров. Но поскольку по реке Спрут сплавляли деревья, его пришлось взорвать. Теперь он превратился в каскады, пороги. Высота его составляет всего восемь метров, – рассказывает журналист. – Кажется, небольшой, но один из самых глубоководных в Украине. Здесь очень мощный поток воды, поэтому нужно быть осторожным.

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Водопад максимально доступен. Его можно увидеть со стороны, сверху с моста или даже побывать в нем, осторожно встав на камни. Сделать яркое фото тоже можно, но о-о-очень осторожно. Это неоднократно подчеркнули ведущие.

Яремчанский зверинец (Яремче)

Здесь можно посмотреть на животных, которые живут в карпатском лесу. Вход стоит всего 30 гривен, но ведущие купили еще целый килограмм овса за 20 гривен, чтобы угостить животных.

– Очень атмосферное и позитивное место. Многие посетители гуляют с детьми, – говорит Оля Манько. – Можно просто пройтись и отдохнуть, можно покормить животных или погладить их, а можно взобраться на сторожевую башню и посмотреть на зверинец с высоты птичьего полета. А еще мне удалось там пройти некую «оленью терапию». Маленький олененок подошел прямо к нам, поэтому я его и погладила, и покормила. А он меня облизал. Было очень мило.

Полный выпуск YouTube-блога Макса Узола и Оли Манько из Карпат смотрите по ссылке.

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