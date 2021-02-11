Где в Украине можно покататься на упряжке хаски?

Оля Манько и Макс Узол из реалити «У кого больше?» поделились местом, где можно классно провести время с ездовыми собаками

Мечтаешь покататься на упряжке хаски, но лететь в Лапландию – не вариант? Ведущие Нового канала и тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол нашли для тебя крутое место в родной Украине, где можно прокатиться на упряжке хаски и провести магический уик-энд. Его пара показала в своем свежем влоге на YouTube, где они рассказывают об интересном жилье в Украине.

– Если честно, до этого лета я не знала, что в Украине есть фермы хаски. В 2017 году мы с Максом были в Лапландии. Там я увидела такие упряжки и мечтала покататься. Но это стоило каких-то безумных денег, поэтому мы отказались. У нас нет домашних животных, потому что мы очень часто путешествуем. Поэтому классно, что есть такая возможность – приехать на отдых и провести время с животными. Котики, барашки, лошадки, курочки… Такой вилидж-стайл, когда ты отдыхаешь от цивилизации. Я и хотела, и боялась кататься на упряжке с хаски, потому что они очень быстро бегают. А когда ты сидишь на маленьких санках, это чувствуется еще сильнее. Но прогулка абсолютно сказочная – заснеженный лес и свежий воздух. Также круто, что и сами собаки от этого кайфуют, – поделилась Оля Манько.

Оказывается, что покататься на упряжке хаски в Украине можно на базе отдыха «Дом хаски», которая находится в селе Кладьковка Черниговской области. Чтобы добраться до пункта назначения, тебе понадобится машина, три часа и хорошая компания.

На территории базы отдыха находится два домика – «Каюра», который рассчитан на компанию из четырех человек, и «Хаски» – для семьи или пары. В каждом домике есть кухня-гостиная, ванные комнаты и спальни с огромными кроватями. Каждая комната выполнена в стиле хаски или конном стиле, ведь на базе еще можно покататься верхом. Также на территории есть дом на дереве для детей, вигвам, баня, зооуголок с барашками и птицами, конюшня, пони и сами хаски.

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Основное развлечение здесь зимой – это катание в упряжке хаски. Такая прогулка стоит 1000 грн/3 км прогулки. В одни санки помещается только один человек-пассажир и каюр, который управляет собаками и санями. Упряжку тянут четыре хаски, каждая из которых может развивать скорость до 30 км/ч.

Хаски – ездовые собаки, поэтому для них бегать по несколько часов в день – это жизненная необходимость. Поэтому кроме катания на упряжках здесь придумали целый список активностей с собаками, чтобы они успели выбегаться.

Хаски-трекинг. Человеку надевают пояс, который поводком присоединен к собаке. Таким образом можно провести крутую пробежку, ведь хаски очень быстро тянут. Создается впечатление, что это они тебя выгуливают, а не наоборот. Такое развлечение стоит 200 грн с инструктором и 150 – если без него. Тюбинг с хаски. Обычно это развлечение выбирают для детей. Суть ее в том, что человек садится в огромный надувной круг, который тянут хаски. Цена – 600 грн/3 км. Скиджоринг с собакой на беговых лыжах. Хорошо катаешься на лыжах? А если к ним привязать хаски? Стоимость – 500 грн/3 км.

Смотри, каким был сказочный заснеженный уик-энд с хаски по ссылке. А новые выпуски хардкор-реалити «У кого больше?» с Олей Манько и Максом Узолом Не пропусти каждую субботу в 12:00 на Новом канале