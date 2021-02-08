Анастасия Кошман стала ловцом лягушек

Анастасия Кошман из «У кого больше?» столкнулась во Вьетнаме со своим самым большим страхом

Ведущим хардкор-реалити «У кого больше?», которое каждую субботу показывает Новый канал, почти всегда приходится бороться со своими страхами и переступать через собственные принципы. Чаще всего работа, которую они выбирают, экстремальная или мерзкая. Не обошло это и Анастасию Кошман во время съемок во Вьетнаме. Чтобы заработать больше денег, девушка пережила немало: перебирала мертвых червей шелкопрядов, копалась в гнилой рыбе, отравилась аммиаком. А еще она стала ловцом огромных лягушек.

– В поисках работы я зашла в местный ресторан, – говорит ведущая. – Единственное, что у них нашлось для меня – это ловля лягушек. Оказывается, она часто является основным блюдом на застольях во Вьетнаме. Поэтому нужно было поехать за город, на специальное поле, где выращивают этих земноводных и выловить тридцать штук. За выполнение работодатель обещал зарплатную ставку, а потом еще отдельные бонусы за каждую лягушку.

Большого выбора работы в этой стране у Насти не было, а заработать хотелось, поэтому она таки решилась столкнуться со своим страхом и согласилась на такую охоту.

– Мы приехали на лягушачье поле. Похоже было, скорее, на какое-то болото, – рассказывает ведущая. – Так я сразу поняла масштабы проблемы, ведь боюсь болот. Кто вселился в меня, когда я согласилась на это задание, не знаю. Вьетнамцы ловят лягушек босыми. Я попросила у местного тапочки, которые сразу чуть не утопила на этом водянистой поле. Было очень трудно и неприятно: ноги вязнут, лягушек сразу не видно, их надо искать наощупь в грязи, они прыгают, убегают. Учитывая, что у меня фобия, боязнь темного дна, то вообще не знала, что делать в этой ситуации.

Настя кричала, пищала, молилась, чуть не плакала, выполняя мерзкое задание. Но кто все же победил в упорной борьбе – Настя с желанием победить или страх – смотрите в полном выпуске реалити «У кого больше?» из Вьетнама на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие серии проекта включайте каждую субботу в 12:00 в эфире телеканала.

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