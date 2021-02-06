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Ведущую Нового канала обманули на отвратительной работе во Вьетнаме

Ведущую Нового канала обманули на отвратительной работе во Вьетнаме

Анастасия Кошман из «У кого больше?» сначала работала с червями-шелкопрядами, а потом осталась без денег

Экзотический и непредсказуемый Вьетнам стал следующей точкой на карте, куда отправилась команда реалити «У кого больше?» (Новый канал). Эта страна считается современным центром азиатской фэшн-культуры, поэтому ведущая Анастасия Кошман решила заработать денег на производстве шелка.

Ведущую Нового канала обманули на отвратительной работе во Вьетнаме

– Сначала я думала, что нашла самую крутую работу, – говорит ведущая. – Вьетнам занимает второе место по экспорту шелка во всем мире. И самое главное, что эта ткань здесь очень дорогая, поэтому зарплаты на ее производстве хорошие. Работники получают примерно 400-500 тысяч донг (местная валюта) в день. Это примерно 400-500 гривен. Сумма считается очень хорошей для Вьетнама.

И с прекрасным настроением Настя пришла на производство.

Ведущую Нового канала обманули на отвратительной работе во Вьетнаме

– Мой работодатель самостоятельно придумал бизнес-систему, – рассказывает Кошман. – По правилам его инновационного менеджмента, рабочие сами себе назначают зарплату. Поэтому дядя Хуан (работодатель) предоставил такую возможность и мне. Попросила за работу 500 тысяч донг, и он согласился. Когда мы зашли в сам цех, то я увидела какие-то странные большие машины и много работниц. Они там разматывали шелкопрядов. С каждого можно получить около километра нити. Женщины берут кокон, отделяют кончик нити, одевают на специальный крючок на станке. Нить очень быстро наматывается на большие бобины, с которых затем ткут ткань. От кокона остается только живой червяк. Очень гадкий.

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Идея работать с живыми насекомыми не очень понравилась Насте, поэтому дядя Хуан предоставил ей выбор.

– В другом цеху можно было заниматься сортировкой шелкопрядов, – говорит ведущая. – Там они уже мертвые. Нужно разделять на коконы с нитками и без них. Скажу честно, что это еще противнее, потому что там невероятно воняет.

Решить, какую из этих двух неприятных работ выбрать, Настя не смогла, поэтому поработала и там, и там. Заработала обещанные деньги, но поддалась искушению и купила на все заработанное шарф в магазине, который находится рядом с производством. Если вы думаете, что себе на память, то нет. Ведущая имела хитрый план: продать вещь дороже и подзаработать таким образом еще немного.

Ведущую Нового канала обманули на отвратительной работе во Вьетнаме

– Я начала предлагать шарф людям в центре города, а они никак не хотели покупать. Все мне отвечали, что это не настоящий шок. Представьте мой шок, когда я поняла, что мой план может провалиться, и я работала с этими гадкими шелкопрядами буквально бесплатно.

Как закончилась эта история с «псевдошелком», и удалось ли Анастасии Кошман все же продать шарф – смотрите в полном выпуске хардкор-реалити «У кого больше?» в субботу, 6 февраля, в 11:00 на Новом канале.

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