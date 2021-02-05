Как ухаживать за кожей во время путешествия – лайфхаки от ведущей Нового канала

Анастасия Кошман из «У кого больше?» не только ведущая, но и дипломированный косметолог, поэтому собрала ТОП-3 совета для туристов

«Как ухаживать за кожей лица во время путешествия?» – один из самых распространенных вопросов. Поэтому ведущая реалити «У кого больше?», которое каждую субботу показывает Новый канал, Анастасия Кошман поделилась несколькими важными советами.

– Начну с того, что мой уход за кожей практически никак не отличается в командировках или путешествиях и дома, – говорит ведущая. – Советую и вам так научиться. Должна быть база элементарных средств, которые вы сможете брать с собой всегда и повсюду. Но несколько лайфхаков у меня все же есть.

Совет №1 – Берите самое необходимое

– Первое, что нужно иметь с собой, – средство для умывания, – говорит ведущая. – Очищение – это очень важно в любом месте. А особенно в путешествиях, когда вы много времени проводите в транспорте. И не важно, холодная это страна или теплая, но тщательное умывание должно быть обязательным. Затем советую тонизировать кожу, протирая ватными дисками массажными движениями. А дальше уже в ход идет увлажняющий или по типу вашей кожи крем. Это базовые вещи, которые нужно делать, несмотря на обстоятельства, чтобы вы выглядели уверенно, а ваша кожа не страдала. Кстати, посоветую не возить с собой огромные банки, а переливать в маленькие.

Совет №2 – Бой солнцу

– Пользуйтесь солнцезащитными кремами, – советует Настя. – Неважно, куда вы едете. На море, в тур по Европе или в горы. Поверьте, там тоже есть солнце, и оно очень активное. Я знаю много случаев, когда «обгорали», катаясь на лыжах.

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Совет №3 – Не экспериментируйте

– Я не люблю и не советую экспериментировать и брать что-то из местных средств, – отмечает ведущая «У кого больше?». – Никогда не знаешь, как оно повлияет на твою кожу. А вот возвращаясь из путешествий, когда еду домой, покупаю много нового. Любые косметические магазины – рай. Где бы я ни была – в Америке или на Бали, всегда привезу маску, крем или еще какие-то средства. И уже только дома начинаю пробовать, экспериментировать. А еще это классный сувенир для друзей.

Совет «бонус»

– Не забудьте о волосах, – говорит Анастасия. – Во-первых, я бы не советовала пользоваться тем, что предлагает отель. Всегда имейте при себе свой шампунь, кондиционер и масло для волос. Это тот минимум, который должен быть с собой в путешествия всегда. Если говорить о дополнительных вещах, это может быть еще термозащитный спрей или увлажняющая пенка.

А свежий выпуск хардкор-реалити «У кого больше?» из Вьетнама, где Анастасия Кошман поработает на трех о-о-очень экстремальных работах, Новый канал покажет уже в эту субботу, 6 февраля, в 11:00.