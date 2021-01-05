Різдвяний Львів – ТОП-3 святкові туристичні місця

Там атмосферно, ярко и вкусно. Планируем новогоднее путешествие по Украине уже сейчас

Львов – город, который окутывает своей атмосферой с первых же минут. А вот Рождественский Львов – это что-то еще более заоблачное и очаровательное. Каждый раз, приехав туда, хочется увидеть или попробовать что-то новое. Поэтому тревел-журналисты и ведущие Нового канала, супруги Макс Узол и Оля Манько, подготовили на своем YouTube-канале новое видео на эту тему. Они подбросили порцию рождественских «must see» мест во Львове. Сохраняйте список и планируйте путешествие по Украине.

Рождественская ярмарка Fest Republic

Ярмарка на площади Рынок уже надоела – не беда. Есть современное классное место, где царит не менее праздничная атмосфера и точно есть что-то новенькое. А еще там гораздо меньше людей, что очень актуально сейчас, в период карантина, поэтому Узол и Манько советуют его посетить однозначно.

– Это место находится буквально в 20 минутах пешком от центра, в промзоне, где был бывший завод «ГаличСкло». Называется пространство Fest Republic. Здесь проводят фестивали, ярмарки, концерты, а мы при шли сюда на рождественскую ярмарку, – делится ведущий. – Вроде бы все, как везде – диджей, ярмарки подарков, выступление шоу-балетов, Николай и немного больше фудкортов. Но это место круто растет и развивается. Открываются львовские заведения – пивоварня и реберня, например. Но основная фишка – бесплатный кинотеатр, где показывают новогодние фильмы. Мы попали на «Один дома» и залипли, если честно.

Смотровая площадка на костеле Ольги и Елизаветы

Если вы думали, что самое высокое историческое здание Львова – это ратуша, то вы ошибались. Собор Святой Ольги и Елизаветы находится недалеко от железнодорожного вокзала, поэтому вы точно его видели. И он превосходит Ратушу по высоте в разы – целых 88 метров. И что тут такого? А то, что на нем есть открытая смотровая площадка, откуда открывается один из лучших видов на зимний Львов. Вы знали об этом?

– Этот собор сейчас единственный во Львове, на который можно подняться, – рассказывает Макс Узол. – Смотровая площадка находится на высоте почти 60 метров, а вход стоит всего 25 грн. И будьте готовы, что подниматься нужно будет по винтовой лестнице. Но сверху – настоящий кайф.

Терраса «Очень высокая кухня»

Следующее место – снова смотровая площадка. Но не простая и тоже малоизвестная. Находится она на площади Рынок (но это не ратуша), а еще плюс в том, что там можно поесть, а не только полюбоваться рождественским Львовом с высоты птичьего полета.

– Нужно зайти в дом номер 14, где находится знаменитая «Криївка» и подняться наверх, – рассказывает ведущая. – Хоть и зима, но бронируйте столик на террасе, потому что она особенная. Там находится ресторан «Очень высокая кухня», где столы находятся внутри особых прозрачных шаров. Ты обедаешь на улице, но можешь раздеться, потому что в шарах тепло, и наслаждаться видом на Львов. Главная фишка заведения – здесь нет меню, только коктейльная карта. Блюдо ты заказываешь лично повару, просто озвучив свои пожелания. А что тебе принесут – это уже сюрприз.

Поэтому не медлите, а уже планируйте свою рождественскую поездку во Львов. Еще больше локаций и советов от опытных туристов и тревел-журналистов смотрите в полном выпуске блога ведущих Нового канала Оли Манько и Макса Узола:

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