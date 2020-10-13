Новый каналУ кого большеНовостиНеистовое озеро, чудо инженерии и домики для хоббитов: что, кроме гор, посмотреть в Карпатах?

Неистовое озеро, чудо инженерии и домики для хоббитов: что, кроме гор, посмотреть в Карпатах?

Чаще всего в Карпаты отправляются за горным отдыхом. Что не удивительно, ведь они там фантастические. Но супруги-ведущие «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько и Максим Узол, снимая видео для своего YouTube-канала, показали Карпаты с совсем другой стороны. Пара посетила места, о существовании которых знает не каждый. И все они расположены на фоне невероятных пейзажей.

  1. Радиолокационная станция «Памир»

На одной из самых высоких вершин буковинских Карпат, горе Томнатик, несколько десятков лет назад работала секретная радиолокационная станция. Ее построили в 1960 году, в разгар «холодной войны», чтобы следить за вражескими летающими объектами.

– Покрывала радиолокационная станция огромную территорию – от побережья Турции до Балтийского моря, – рассказывает ведущий Нового канала Максим Узол. – И в то время была настоящим чудом инженерии. Но добраться туда не так просто. Мы выезжали из села Тюдов Ивано-Франковской области и первые 40 км дороги были идеальными. После поселка Путила (Черновицкая область) уже начались ямы, а после Селятина – сплошной щебень. Дорога становилась все хуже. Неудобство заключается также в том, что нередко после дождей грунтовку размывает, поэтому лучше отправляться в путешествие на внедорожнике. Из приятного – невероятные пейзажи!

Не функционирует «Памир» уже много лет – сегодня о существовании секретной радиолокационной станции напоминают лишь белые шары. Однако ее территорию часто выбирают для проведения концертов, праздников и фестивалей. В спокойный период там гуляют коровки и свиньи.

  1. Уникальное городок «Хоббитхилл»

Следующей остановкой пары ведущих «У кого больше?» стал «Хоббитхилл» – уникальный городок, который будет сочетать культуру и традиции сказочной Хоббитании и реальной Гуцульщины. Почему будет? Потому что он еще только строится. Полноценно отдохнуть там можно будет уже весной 2021 года.

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– «Хоббитхилл» не позиционирует себя как отель или туристическая база, хотя там можно будет арендовать домик и пожить, – рассказывает в видео на их YouTube-канале «Камон» Ольга Манько. – Они позиционируют себя как сказочный городок, где будут жить гуцульские хоббиты. Они будут иметь свою власть, суд, таможню, почту и пр.

Похожий «Хоббитхилл» есть уже в Новой Зеландии, а с недавних пор – еще и в Украине. Вход туда на экскурсию обойдется в сто гривен. Несмотря на то, что большая часть города только строится, посмотреть будет на что.

  1. Высокогорное озеро «Неистовое»

Такое название озера связано с многочисленными легендами вокруг него. Одна из них гласит, что в водоеме запрещено купаться, чтобы не потревожить души убийц и самоубийц. Другая, напротив, призывает искупаться незамужних девушек, потому что это поможет им найти свою половинку.

– Увидеть воочию Неистовое необходимо, – считают супруги-ведущие Нового канала. – Потому что из-за огромного количества туристов, мусора и других факторов оно под угрозой исчезновения. А это, между прочим, одно из самых высокогорных озер Карпат. Дорога туда неблизкая и экстремальная – много камней и корней деревьев, поэтому легко можно подвернуть ногу. Но живописная – сначала тропа ведет по лесу, покрытому мхом, затем через реки и мосты, полонину с цветами и фантастической панорамой на горы.

Больше узнать, как добраться до этих и других локаций, можно в видео на YouTube-канале супругов «Камон».

А реалити «У кого больше?» с участием Максима Узола и Ольги Манько выходит по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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