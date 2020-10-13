Неистовое озеро, чудо инженерии и домики для хоббитов: что, кроме гор, посмотреть в Карпатах?

Чаще всего в Карпаты отправляются за горным отдыхом. Что не удивительно, ведь они там фантастические. Но супруги-ведущие «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько и Максим Узол, снимая видео для своего YouTube-канала, показали Карпаты с совсем другой стороны. Пара посетила места, о существовании которых знает не каждый. И все они расположены на фоне невероятных пейзажей.

Радиолокационная станция «Памир»

На одной из самых высоких вершин буковинских Карпат, горе Томнатик, несколько десятков лет назад работала секретная радиолокационная станция. Ее построили в 1960 году, в разгар «холодной войны», чтобы следить за вражескими летающими объектами.

– Покрывала радиолокационная станция огромную территорию – от побережья Турции до Балтийского моря, – рассказывает ведущий Нового канала Максим Узол. – И в то время была настоящим чудом инженерии. Но добраться туда не так просто. Мы выезжали из села Тюдов Ивано-Франковской области и первые 40 км дороги были идеальными. После поселка Путила (Черновицкая область) уже начались ямы, а после Селятина – сплошной щебень. Дорога становилась все хуже. Неудобство заключается также в том, что нередко после дождей грунтовку размывает, поэтому лучше отправляться в путешествие на внедорожнике. Из приятного – невероятные пейзажи!

Не функционирует «Памир» уже много лет – сегодня о существовании секретной радиолокационной станции напоминают лишь белые шары. Однако ее территорию часто выбирают для проведения концертов, праздников и фестивалей. В спокойный период там гуляют коровки и свиньи.

Уникальное городок «Хоббитхилл»

Следующей остановкой пары ведущих «У кого больше?» стал «Хоббитхилл» – уникальный городок, который будет сочетать культуру и традиции сказочной Хоббитании и реальной Гуцульщины. Почему будет? Потому что он еще только строится. Полноценно отдохнуть там можно будет уже весной 2021 года.

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– «Хоббитхилл» не позиционирует себя как отель или туристическая база, хотя там можно будет арендовать домик и пожить, – рассказывает в видео на их YouTube-канале «Камон» Ольга Манько. – Они позиционируют себя как сказочный городок, где будут жить гуцульские хоббиты. Они будут иметь свою власть, суд, таможню, почту и пр.

Похожий «Хоббитхилл» есть уже в Новой Зеландии, а с недавних пор – еще и в Украине. Вход туда на экскурсию обойдется в сто гривен. Несмотря на то, что большая часть города только строится, посмотреть будет на что.

Высокогорное озеро «Неистовое»

Такое название озера связано с многочисленными легендами вокруг него. Одна из них гласит, что в водоеме запрещено купаться, чтобы не потревожить души убийц и самоубийц. Другая, напротив, призывает искупаться незамужних девушек, потому что это поможет им найти свою половинку.

– Увидеть воочию Неистовое необходимо, – считают супруги-ведущие Нового канала. – Потому что из-за огромного количества туристов, мусора и других факторов оно под угрозой исчезновения. А это, между прочим, одно из самых высокогорных озер Карпат. Дорога туда неблизкая и экстремальная – много камней и корней деревьев, поэтому легко можно подвернуть ногу. Но живописная – сначала тропа ведет по лесу, покрытому мхом, затем через реки и мосты, полонину с цветами и фантастической панорамой на горы.

Больше узнать, как добраться до этих и других локаций, можно в видео на YouTube-канале супругов «Камон».

А реалити «У кого больше?» с участием Максима Узола и Ольги Манько выходит по понедельникам в 19:00 на Новом канале!