Что бесплатно посетить в Стамбуле за три дня?

Ведущие Нового канала составили подборку самых интересных и красивых мест

Одна из стран, которая открыла свои границы для украинцев после карантина – Турция. Пара ведущих Нового канала Оля Манько и Макс Узол обожают путешествия. Они имеют свой тревел-блог на YouTube. Обычно путешествовали только по Украине, но недавно вышло их первое видео из-за границы. Там они показали величественный и красивый Стамбул – огромный мегаполис с шестнадцатимиллионным населением, который расположен на границе Европы и Азии. Что посмотреть в крупнейшем городе Турции за 3 дня бесплатно – ловите подборку достопримечательностей от наших ведущих.

Голубая мечеть и Собор Святой Софии

На главной площади города Султанахмет есть сразу два места, которые нужно посетить. Первое – это главный символ Стамбула Голубая мечеть. Сейчас она закрыта на реконструкцию, – говорит Макс. – А второе – это Собор Святой Софии.

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Секретная цистерна

Водохранилищ, которые могут посетить туристы в Стамбуле – несколько, но они платные. Цистерна, которую мы нашли, – не менее интересная и с бесплатным входом, – рассказывает Оля. – Находится она в подвальном помещении магазина ковров, недалеко от Голубой мечети. Цистерне «Накильбент» более полутора тысяч лет. Она является частью византийского водопровода. А сейчас это музей, который даже больше похож на дворец с величественными колоннами.

Район цветных домиков Балат

Балат – старейший район Стамбула, где не увидеть величественных мечетей, но есть куча маленьких разноцветных домиков. Находится он на расстоянии пяти километров от площади Султанахмет, – делится ведущий. – Этот район можно назвать «релакс Стамбул», ведь там тихо, не слишком людно и много уютных маленьких кафе. Они очень яркие, поэтому появляется ощущение, будто попал в мультфильм. А еще в районе Балат находится самое инстаграмное место города. Улица с маленькими домиками на крутом склоне, где много мелких ступенек. Выглядит очень оригинально.

Мечеть Чамлыджа

В азиатском районе Стамбула Бешикташ находится самая большая во всей Турции мечеть Чамлыджа, – говорит ведущая. – Ее строили 6 лет, а открыли весной 2019-го. На создание мечети ушло 110 миллионов долларов. Она вмещает около 60 тысяч прихожан. Мечеть настолько большая, что для подъема там сделали эскалатор. Также рекордным там является размер ковра. Он имеет площадь 17 тысяч квадратных метров. Самое интересное, что он сплошной и, внимание, ручной работы. Вы обязательно должны увидеть это собственными глазами.

Небоскреб Сапфир

В завершение – о месте, от которого просто захватывает дух, – делятся ведущие. – Самая высокая смотровая площадка Стамбул находится на высоте 236 метров на вершине небоскреба Сапфир. Это место из нашей подборки – платное, но, поверьте, оно того стоит. Один билет стоит примерно 128 гривен. Дальше на лифте вас поднимают на 55 этаж, и все – весь Стамбул у ваших ног. Ощущения не передать словами, а увидеть – обязательно каждому.

Больше интересных фактов о Стамбуле и его достопримечательностях – смотрите в новом выпуске тревел-блога Оли Манько и Макса Узола (Новый канал) по ссылке.