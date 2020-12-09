ТОП-3 неизвестных туристических места Львовщины

Ведущие Нового канала показали, куда поехать в этой области за впечатлениями и красивыми фото

Подгорецкий, Олешский, Золочевский замки – это те достопримечательности, куда едет турист во время путешествия во Львов. Но на этом путешествие не заканчивается, ведь это не все чудеса Украины, которіе «живут» на Львовщине. Пара ведущих Нового канала Оля Манько и Макс Узол в своем тревел-блоге на YouTube показали не слишком известные, но не менее интересные туристические места Львовской области.

Охотничий домик Стир

Сказочный дом на сказочном озере входит в охотничье хозяйство Стир в селе Збруи. Таких домов в Украине только два – более известный и раскрученный в Житомирской области и этот, во Львовской. Въезд на территорию с весны 2020 года стоит 100 гривен с машины.

– Выглядит двухэтажный дом суперксазочно, – рассказывает ведущая. – Он сделан из темного дерева, поэтому на фоне леса выглядит очень мистически. Когда заходишь внутрь, кажется, что везде полки с книгами, но на самом деле это такая доска, как паркет. Поражает люстра с рогами оленя. Но выбиваются из интерьера кресла, которые были, наверное, в каждом советском актовом зале.

Макс Узол отметил, что деньги за вход – хорошая идея, ведь в домике заметны щели, дыры, которые можно будет отремонтировать на эти средства. А еще на территории охотничьего хозяйства можно устроить пикник в беседках, остаться на ночь в мини-отеле или с палаткой и посетить небольшой зооуголок, который будет интересен детям.

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Чертов камень

Следующее удивительное и чем-то мистическое место находится в селе Подкамень. На верхушке небольшой горы стоит огромный камень, который называют чертовым.

– Непонятно, как эта камень здесь появилась, но есть несколько объяснений, – рассказывает ведущий. – В древние времена пришли монахи и сделали здесь монастырь. Об этом узнал черт и так разозлился, что улетел в Карпаты, оторвал камень и бросил в монастырь. Но сил у него не хватило, в монастырь он не попал, и камень упал здесь. Но есть еще и скучный вариант. 11 миллионов лет назад вокруг было Сарматское море, а этот камень – коралловый риф на его дне.

Вот такие легенды возникновения интересного туристического места. Во что верить – выбирайте сами, но приезжайте сюда обязательно. Особенно, если вам нравится мистика.

Подземная церковь в Монастыре

В том же селе Подкамень находится монастырский комплекс XVIII века. Его название – Монастырь происхождения дерева Христа. Во времена советской власти здесь был концлагерь для украинского духовенства. Потом – тюрьма, психоневрологический диспансер, конюшня, гараж и псарня.

– Главная часть монастыря – бронзовая Богоматерь, – рассказывает ведущий. – Ходят легенды, что во время воинствующего атеизма она почернела, а когда вернулись монахи, то начала очищаться.

При Монастыре есть подземная церковь. Экскурсия туда стоит 30 гривен с человека.

– Как-то реставрировали главную церковь, поэтому создали подземную. Но так привыкли к ней, что решили оставить, – рассказывает ведущий. – Храм довольно тесный. Расписанный потолок, кованая люстра дают ощущение, будто ты телепортировался в Киевскую Русь. Но больше всего поразило, что в монастыре работает психоневрологический диспансер. Здесь до сих пор лечат душевнобольных женщин, и из здания даже слышны крики.

Полный выпуск влога ведущих Нового канала Оли Манько и Макса Узола смотрите по ссылке.