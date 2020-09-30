Ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько и Максим Узол посоветовали, куда отправиться на короткие каникулы

Каждый украинец хоть раз, но бывал в Карпатах. Горы – место силы многих. Однако маршруты в целом у всех похожи, да и развлечения тоже. Опытные путешественники Ольга Манько и Максим Узол, снимая новое видео для своего YouTube-канала «Камон», проложили альтернативный маршрут. Он состоит из нескольких очень интересных и нетипичных мест. И, главное, туристов там пока совсем мало. Идеальный вариант в условиях карантина.

Улиточная ферма

Раньше владельцы фермы в Ивано-Франковской области занимались исключительно разведением улиток для экспорта. Однако в этом году они открылись также для туристов – знакомят всех желающих с особенностями этих животных и угощают экзотическими блюдами из них. А находится ферма в 12-ти километрах от города Коломыя – в селе Подгайчики.

– На экскурсии я узнала, например, о том, что улитки не видят, не слышат и не издают никаких звуков. Зато у них 15 тысяч зубов, которые расположены по всей длине ножки, – интригует ведущая «У кого больше?» Ольга Манько. – А стоит экскурсия вместе с дегустацией 375 гривен. В последнюю входит шесть видов улиток, салат из них и бокал вина.

Найдется здесь чем заняться и детям. Пока их родители будут дегустировать, они могут поиграть в детской зоне, обустроенной в кантри-стиле, посоревноваться в улиточных гонках или побродить по лабиринтам на кукурузном поле. Последнее развлечение понравится также взрослым.

Качели «в небе»

Ведущие Нового канала Ольга Манько и Максим Узол называют эти качели секретными. Потому что их местонахождение известно немногим. Хотя после публикации видео на их YouTube-канале «Камон» желающих попасть туда точно прибавилось.

– Чтобы найти геолокацию этого места, мы списывались с местными в соцсетях. И один парень все же сдал нам эту точку, – делится Максим Узол. – Качели соорудили жители. И особенность их в том, что они, во-первых, очень высокие, а, во-вторых, расположены на горе с фантастическим видом на горы.

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Находятся качели на горе Сиглин в селе Космач также вблизи Коломыи. Ехать туда местные рекомендуют через Яблонов – это хоть и дольше, зато дорога лучше.

Нелегок путь и к самим качелям.

– Идти туда нужно всего два километра, но по времени это занимает 40 минут, – продолжает Максим. – Дорога нелегкая, сразу говорю, но очень живописная. И проходит мимо камней Довбуша.

Сыроварня

На полонине Росохата вблизи села Шешоры находится еще одно интересное место – сыроварня. Цены там очень демократичные – килограмм любого сыра стоит всего 100 гривен. Более того, местные не только угостят, но и расскажут множество интересных баек.

– Место очень колоритное, как и сами сыроделы, которые с огромным удовольствием откроют все тайны и угостят сырами, – с улыбкой рассказывает Ольга Манько. – Интересен также тот факт, что выходят местные на гору вместе с коровами в начале весны, а спускаются только осенью, когда начинается холод, и животным нечего есть. Поэтому перед тем, как туда ехать, лучше найти контакты и уточнить, работают ли они, и есть ли в наличии сыры.

Путь на пастбище также нелегкий, зато по дороге можно заскочить в пещеру Довбуша.

Больше мест в Карпатах можно узнать из блога Макса Узола и Ольги Манько на их YouTube-канале. А реалити «У кого больше?» с участием супругов-телеведущих выходит в эфире Нового канала по понедельникам в 19:00.