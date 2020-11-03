Макс Узол из проекта «У кого больше?» попал на настоящую помойку в Танзании

Говорят, что деньги – это мусор. Но бывает и так, что мусор может быть деньгами. По крайней мере, на нем можно заработать в Африке. Проверить это решил и ведущий проекта «У кого больше?» Макс Узол, которого жена-конкурентка Оля Манько отправила работать на свалку в Танзании.

– Я бывал на свалках и в Украине, и в Африке, поэтому у меня есть, с чем сравнить. У нас бывает и побольше мусора. Просто в Африке свалки отличаются своей работой и тем, какой мусор туда выбрасывают. В Танзании свалки практикуют легально пускать людей, чтобы те собирали пластик и отходы. Их там называют экскаваторщики, то есть люди, которые выгребают себе что-то бесплатно. Затем они идут на ближайший пункт приема и сдают пластик, металл, помои и тому подобное. Для местных это вид заработка, потому что другой работы особо нет. Помои очень ценятся, потому что их можно продать местным фермерам за приличные деньги. Но выгоднее всего собирать пластик, потому что его можно дороже сдать, – поделился ведущий «У кого больше?»

Самой странной находкой среди всего мусора для Макса Узола стали волосы!

«Думала, что умру»: ведущая Нового канала заболела в Индии

«Адский трэш»: вся правда о прачечных в Мумбаи

– Там я понял, что все пышные кудрявые шевелюры – это парики. Большинство девушек в Танзании ходят лысыми, потому что поход в парикмахерскую и уход за волосами очень дороги, – пояснил ведущий Нового канала.

В Танзании оказалось, что африканцы не очень жалуют белых людей. К ним относятся, как к мешку с деньгами, и не доверяют. А все из-за колонизаторской истории континента. В конце ХІХ и в начале ХХ века европейские государства пытались разделить Африку между собой. Но именно на свалке Максу Узолу удалось найти общий язык с местными и заручиться их поддержкой.

– На самом деле, я очень удивился, когда пришел на свалку, и меня там приняли как своего. Люди даже помогали мне – дали специальный крюк, которым можно достать мешки с мусором прямо из грузовика. Они видели, что мне тоже нужны деньги, и я готов для этого собирать мусор. Они очень участливы, когда видят, что человек в беде. А вот если белый богат, было бы иначе. Все работают на свалке, знают друг друга. Поэтому реальных чужаков там не бывает. Больше всего поразил парень, который встретил меня на входе. Он мне нашел пустой мешок, иногда подносил пластик, и рассказал, куда идти сдавать это все, – рассказал Макс Узол.

Смотри хардкор-реалити «У кого больше?» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале