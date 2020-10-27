Для Аліни Мисечко робота в Мумбаї закінчилася високою температурою

Місто мільйонерів та нетрів безжальне до мешканців Індії. А що казати про тендітну ведучу Нового каналу Аліну Мисечко, яку закинули в Мумбаї змагатися проти Валика Чернявського в реаліті «У кого більше?» Дівчина так не хотіла терпіти покарання у разі програшу, що бралася за будь-яку роботу.

– У мене була така робота – збирати лотоси в індійській річці, – згадує вона. – В ту воду, якщо просто зайдеш, то ти вже ненормальний. Адже там і трупи спалюють, і речі перуть, і корови випорожняються. Від однієї думки про те, що мені у водоймі ще й працювати доведеться – мурахи по тілу. Але я все одно збирала там квітки лотоса. І намокла.

«Пекельний треш»: вся правда про пральні в Мумбаї

«Сморід стоїть жахливий»: ведучий Нового каналу поділився враженнями від Мумбаї

Букет лотосів ведуча продала. Та заробила не лише гроші.

– У мене піднялася температура, – розповідає ведуча Нового каналу. – Я вже думала, що серйозно захворіла, там і помру. Поїхала в лікарню, бо в нас були страховки. Мені виписали ліки. Довелося йти в індійську аптеку. Це теж дуже цікаве явище. Якщо пам’ятаєте, колись були такі ринки, а там ятки. Ти просто підходиш до людини у відкритій будочці. Тобто не заходиш всередину приміщення. Там немає скла між покупцем і провізором. І от у цій будочці я брала собі ліки, які потім пила. Коли ж приїхала додому, здала всі можливі аналізи. Бог мене милував. Все обійшлося, але було страшно за себе.

На які ще жертви доведеться піти ведучим «У кого більше?» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.