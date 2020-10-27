Алина Мисечко из «У кого больше?» узнала все секреты сложного процесса стирки в Индии

В Украине стирку считают абсолютно легкой и доступной, так как практически в каждом доме стоит стиральная машинка. Все, что нужно, – сортировать вещи по цветам и тканям, закинуть их в машинку, выставить нужный режим и нажать кнопку пуска. А вот в Индии стирка считается сложным физическим трудом. Поэтому стиркой там занимаются мужчины!

Но это не помешало ведущей проекта «У кого больше?» (Новый канал) Алине Мисечко попробовать постирать одежду в старой прачечной в Мумбаи.

– Прачечная в Мумбаи выглядит, как адский трэш. Это такие каменные ванны с водой, не знаю откуда набранной. По трубам в Мумбаи лазают крысы, поэтому водичка там такая опасная. Ванны бывают разные: грязные с черной или желтовато-прозрачной водой. В каждой ванне еще есть каменный квадрат-стул. О него нужно бить вещи. То есть, бьешь об этот камень – и грязь отлетает, – пояснила Алина Мисечко.

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Чтобы постирать вещи, их надо ударить о камень с большой силой хотя бы сто раз. А это отнимает много энергии и сил.

– Также у них есть ванна, где стирают джинсы и рубашки. Как это делается? Например, берешь воротник рубашки, кладешь на камень, а другим мылообразным камнем сильно трешь. У меня не очень получилось, я там одну рубашку до дыр протерла. Затем вручную пришиваются бирочки, где от руки написано, кто стирал и когда. Полный хендмейд! – рассказала ведущая «У кого больше?»

Стиркой в Индии занимаются дхоби, то есть, стиральщики. Они принадлежат к низшей касте и живут прямо возле своего рабочего места. Дхоби не могут никуда поехать или прикасаться к людям из высших каст. Алина Мисечко же была для местных «уникальной богиней, которая спустилась в трущобы».

– Там очень воняет, потому что перед прачечной стоит туалет без двери. При такой ужасающей картине мужчины ходят в ослепительно белых майках. А все потому, что в Индии есть какой-то порошок, который круто отстирывает белые вещи. В перерывах между стиркой люди, которые там живут, моются и чистят зубы. Делают они это деревянной палочкой без пасты. Мне тоже предлагали, один мужчина даже принес мне щетку, но я отказалась, – поделилась впечатлениями Алина Мисечко.

Оказывается, стирать свои вещи в Индии сдают далеко не все, потому что для индусов это дорого. Но даже с хорошим прайсом зарплата у ведущей Нового канала была маленькой.

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